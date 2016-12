Vedeţi aici cum vă puteţi înscrie la Ziua de curăţenie generală „Let's do it Romania!”

Mai multe ştiri online: Lets do it Romania

Vedeți aici cum vă puteți înscrie la Ziua de curățenie generală „Let's do it Romania!”

Continuă înscrierile pentru campania „Let’s do it Romania” din județul Constanța. Vă puteți înregistra ca voluntar folosind formularul de pe website-ul www.letsdoitromania.ro și participați pe 24 septembrie la Ziua de curățenie generală. Dacă vreți să fiți coordonator de echipă trebuie să trimiteți un CV pe constanta@letsdoitromania.ro. Momentan posturi libere sunt de coordonator logistică, coordonator relații cu autoritățile și coordonator strângere de fonduri. Echipa constănțeană „Let’s do it Romania” face apel la firmele care vor să se implice în această campanie, companiile putând fi promovate ca și parteneri pe proiect.