Vechime de vânzare! Peste 400 de constănţeni pot, în sfârşit, să iasă la pensie

Vechime de vânzare! Peste 400 de constănțeni pot, în sfârșit, să iasă la pensie

La sfârșitul lui octombrie 2016, persoanele care au perioade lipsă în cartea de muncă și care vor să iasă la pensie au primit o veste bună: timp de jumătate de an, au ocazia să-și completeze stagiile de cotizare.Până la acest moment, un nu-măr de 401 constănțeni și-au cum-părat vechime, pentru a-și putea completa stagiul de cotizare la Casa Județeană de Pensii. Unii dintre ei și-au cumpărat un an, alții doi, trei sau chiar cinci, fiecare cât a avut nevoie.Potrivit purtătorului de cuvânt al CJP Constanța, Kristina Mutiș, cei care nu au reușit să-și completeze stagiul pentru a putea ieși la pensie își vor putea cumpăra, în continuare, perioadele lipsă, de la o lună la maxim cinci ani, însă doar până la data de 27 aprilie.De precizat că poate încheia contract de asigurare socială orice persoană, indiferent de cetățenie, cu domiciliul sau reședința în România, care înde-plinește, cumulativ, următoarele condiții: nu are calitatea de pensionar la data încheierii contractului de asigurare socială; nu a avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia, în perioada pentru care se solicită asigurarea, respectiv nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii.Se pot plăti până la cinci salarii medii brute pe lunăÎn ceea ce privește baza de calcul a contribuției de asigurări sociale, respectiv venitul asigurat la care se achită contribuția de asigurări sociale, acesta nu poate fi, însă, mai mic decât salariul de bază minim brut garantat în plată, corespunzător fiecărei luni din perioada pentru care se solicită asigurarea în sistemul public de pensii și nici mai mare decât valoarea corespunzătoare a cinci salarii medii brute.Ca urmare, valorile salariului minim brut pe țară garantat în plată utilizat la calculul con-tribuției de asigurări sociale datorate sunt următoarele: pentru anul 2011 - 670 lei; pentru anul 2012 - ianuarie 2013 - 700 lei; pentru februarie - iunie 2013 - 750 lei; pentru iulie - decembrie 2013 - 800 lei; pentru ianuarie - iunie 2014 - 850 lei; pentru iulie - decembrie 2014 - 900 lei; pentru ianuarie - iunie 2015 - 975 lei; pentru iulie 2015 - aprilie 2016 - 1.050 lei; pentru mai 2016 și în continuare - 1.250 lei.Concret, plata se poate face pentru perioade cuprinse între data încheierii contractului de asigurare socială cu Casa Județeană de Pensii (CJP) și ultimii cinci ani anteriori acestei date. Spre exemplu, o persoană care încheie astăzi contractul de asigurare va putea face plăți retroactive pentru perioada cuprinsă între februarie 2012 și februarie 2017. Oamenii trebuie să știe că nu se pot face plăți retroactive pentru anul 2002 sau pentru anul 1995, spre exemplu.Totodată, nu pot fi făcute plăți retroactive pentru perioade mai mari de timp. Plata retroactivă a contribuției la pensii se poate face doar pentru perioade anterioare neasigurate, în limita a cinci ani, mai exact, în perioadele în care persoana interesată n-a fost asigurată nici în sistemul public de pensii, nici într-un sistem neintegrat acestuia.Mai mult decât atât, nici cei care intenționează să-și plătească retroactiv doar pentru a-și reduce vârsta de pensionare nu pot recurge la această soluție.