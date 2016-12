Vârsta de pensionare pentru femei ar putea creşte

Vârsta de pensionare pentru femei ar putea crește

Vrsta standard de pensionare ar putea creste pana la 65 de ani pentru femei, fata de 63 de ani cat este in prezent, se arata intr-un proiect de act normativ adoptat recent de senatori. Conform documentului, majorarea varstei de pensionare la femei se va realiza gradual pana in anul 2035 si se va aplica femeilor nascute dupa anul 1969. In ceea ce priveste varsta la barbati, aceasta va ramane la fel ca si acum, de 65 de ani. Desi propunerea s-a aflat pe agenda deputatilor de marti, ea nu a fost votata de acestia, ci amanata.