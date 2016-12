Vapoarele simbol ale Constanţei, transformate în opere de artă

4

Haraso culturnik.Gusturi de proletar

Din punct de vedere cultural,Constanta seamana mai mult orasul Tiraspol.Daca la Tiraspol admiram tancuri si rachete ridicate pe soclu,la Constanta vedem vapoare,o geamandura,o elice si o carma de vapor ridicate la nivel arta urbana.Fiecare cu ce are de prisos prin ograda lui.Nu stiu ce "fiori" artistici a simtit Mazare cand a lipit o elice de vapor pe o placa de marmura.Gusturi de proletar.Spuneti-i lui Fagadau ca orasul Tomis exista pe harta Europei pe vremea cand Parisul era doar o adunatura de colibe pescaresti.Sau poate nu era.Turistul,vizitatorul nu are de unde sa afle lucrul asta pana in momentul cand incearca sa viziteze Mozaicul Roman care se prabuseste din motive kultural-politice.Interesant este rolul jucat de kultura orasului in afacerile cu Policolorul.Nu stim cine a incasat spaga de la Policolor,dar aflam noi.Uite cum tovarasii de la Sfatul Popular Constanta au dat culturii locale o misiune istorica:dezvoltarea economica a patriei.De azi inainte kultura este o ramura a economiei nationale. Avangardisti.....Mai devreme cu 5-6 ani kulturnicii de la Judeteana de partid incepusera cu statuile inaintasilor pesedisti.Noroc ca cineva le-a taiat elanul artistic.