Vacanţă de vară, fără mucuri de ţigară

Vacanță de vară, fără mucuri de țigară

Peste 10.000 de turiști au aflat, vara aceasta, că plaja nu este o scrumieră. Echipa Mare Nostrum, alături de voluntarii săi, a îmbinat utilul cu plăcutul și a făcut ceea ce știe mai bine: a luptat pentru ca litoralul și marea noastră să fie exact așa cum ni le dorim noi și turiștii veniți în vacanță la plajă - curate, frumoase și sănătoase.Începând din iunie și continuând pe toată durata sezonului estival, organizația Mare Nostrum a desfășurat o campanie de informare și conștientizare a persoanelor aflate pe plajele litoralului românesc cu privire la aruncarea mucurilor de țigară.„Nimeni nu vrea ca, în timp ce calcă pe nisipul fin, să nimerească vreun chiștoc sau orice alt deșeu aruncat la întâmplare, iar pentru că iubim mediul înconjurător, am decis împreună cu voluntarii noștri că este momentul să convingem pe cât mai mulți iubitori ai litoralului că plaja nu este o scrumieră. În zilele de vară, am reușit să ducem mesajul nostru care promovează un litoral mai curat pe toate plajele litoralului românesc, de la Năvodari la Vama Veche. Am întâlnit multe persoane încântate de inițiativa noastră, dar și oameni reticenți. Am primit sfaturi pentru viitoare campanii de acest gen, sfaturi pe care le prețuim și pe care abia așteptăm să le punem în practică”, explică Anca Gheorghe, asistentul proiectului.Potrivit acesteia, în cadrul campaniei, persoanele aflate pe plaje au fost informate cu privire la nocivitatea mucurilor de țigară aruncate pe plajă. Campania de informare privind aruncarea mucurilor de țigară pe plaje face parte din proiectul „Educație pentru Marea Neagră”, iar costurile sale totale se ridică la aproape 71.000 de euro, din care valoarea finanțării nerambursabile este de aproximativ 64.000 de euro și este finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România.