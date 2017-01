"Vă rog să fiţi alături de fetiţa mea!" Un copil din Constanţa are nevoie de ajutorul nostru, urgent!

"Vă rog să fiți alături de fetița mea!" Un copil din Constanța are nevoie de ajutorul nostru, urgent!

O fetiță, în vârstă de 11 ani, din Cumpăna, trece printr-o suferință foarte mare, iar familia ei este disperată, din cauza unei dureri cumplite. Fata a fost diagnosticată cu cancer, de aceea familia sa are nevoie de ajutor financiar pentru a încerca prin toate mijloacele să o salveze.„Apelez la toți cunoscuții și nu numai. Vă rog să fiți alături de fetița mea de 11 ani, care are o tumoare malignă de gradul 3-4, de tip rabdomiosarcom alveolar cu metastaze izostructurale limfoganglionare. A fost operată la Spitalul de Copii Grigore Alexandrescu , iar medicii de aici i-au dat șanse zero. Șansa acestui copil este o clinică din Milano care a acceptat să o opereze din nou și să procedeze conform protocoalelor aferente acestei afecțiuni necruțătoare. Vom pleca cu fetița, astăzi, 16 ianuarie, la clinica din Milano. Vă rog să îi dați o șansă la viața acestui copil, care s-a bucurat aseară că pleacă de la Spitalul Fundeni în Italia, fiindcă în acest spital sunt numai copii bolnavi de cancer, iar ea nu are nimic. Pot pune la dispoziție oricui doreste toate analizele si raportul medical histopatologic rezultat in urma operatiei de la Gr. Alexandrescu.”, a spus tatăl fetei, Alexandru Ioniță.Dacă doriți și puteți să ajutați acest suflet, puteți dona oricât, în conturile mai jos afișate.„Vă mulțumesc tuturor pentru solidaritate, sprijin sufletesc și financiar. În două zile, am învățat despre România și români mai mult decât într-o viață. Nu știu cât voi putea să vă răspund astăzi la mesaje și telefoane, în câteva minute plec către spital, iar apoi spre aeroport. O sa revin cu informații imediat ce voi putea. Cu stimă, Alexandru Ioniță. Va atașez conturile în lei și euro și poate cunoasteți și o fundație care să ne ajute”, mai spune bărbatul.Cont în euro: RO06INGB0000999905102615. Banca ING.cod SWIFT: INGBROBUcod BIC: 606410008Pe numele Alexandru Eduard IonițăCont în lei: RO16RZBR0000060015650570. Raiffeisen BankPe numele Gabriela Camelia IonițăUpdate: paypal: alexionita_76@yahoo.com. (V.P.)Alexandru Ioniță: https://www.facebook.com/alexandru.ionita.796?fref=ts