Vă place cum arată Constanţa? Doar buldozerul mai poate îndrepta "crimele" trecutului

Vă place cum arată Constanța? Doar buldozerul mai poate îndrepta "crimele" trecutului

Ați avut vreodată ocazia să vedeți Constanța de sus? Dacă nu, atunci trebuie să știți că nu ați pierdut nimic. O mare cenușie de betoane se întinde cât vezi cu ochii. De la est la vest și de la nord la sud, Constanța s-a îngropat în ciment, suprimând cu atrocitate până și cel mai neînsemnat petic de iarbă. Nu mai vorbim de parcuri, de grădini publice. Tot ce a putut fi culcat sub lama buldozerelor a fost vândut și valorificat la maxim.Administrațiile locale ai ultimilor 15 ani au dus o adevărată cruciadă împotriva a tot ce este verde în Constanța. Mafia retrocedărilor a pus mâna pe toate avuțiile orașului, de la faleze, parcuri și spații verzi până la sute de imobile istorice. O gașcă de băieți - funcționari publici, aleși locali și oameni de afaceri din anturajul acestora - s-a îmbogățit enorm. A-au tras tunuri de sute de milioane de euro, prăduind orașul și bugetul local cu o lăcomie de neimaginat.Așa s-a ajuns ca fiecare colț de stradă și fir de iarbă să ajungă în proprietatea unor și altora, care mai apoi au construit exact ce au vrut și cum i-a tăiat capul.Constanța a ajuns astfel un oraș care respiră prin betoane, un oraș sufocat de ciment. Ne scoatem copiii seara la aer pentru a se juca printre mașini sau pentru a alerga pe stradă. Parcurile sunt un lux, un moft, un bun de care nu pot beneficia mai bine de 90% din constănțeni. Tăbăcăriei se restrânge de la an la an, parcul Casei de Cultură nu mai e parc de mult, Parcul de la Primărie, care oricum nu măsoară mai mult decât un stadion, a ajuns o junglă populată de boschetari, parcul de la Gară este neîncăpător pentru marea de copii, părinți și bunici. Unde să ne plimbăm copiii, unde să îi scoatem la aer pentru a se juca? E greu pentru mulți părinți să străbată jumătate de oraș, cu mașina sau transportul în comun, pentru a găsi un petic de iarbă verde.Este clar că parcurile și spațiile verzi nu au fost niciodată prioritatea Primăriei Constanța, ci doar principala sursă de îmbogățire. Iar acum, sincer, cred că este târziu să se mai facă ceva. De noi parcuri sau spații verzi in Constanța cred că ar trebui să ne luăm gândul, deoarece terenurile Primăriei au fost pulverizate încă de acum 10 ani.Acum vorbim însă de un nou PUG (Plan Urbanistic General) care să prevadă direcțile urbanistice, arhitecturale spre care Constanța ar trebui să se îndrepte în următorii ani. Primăria Constanța consultă cetățenii în acest sens, așteptând sugestii și păreri. Însă, în multe privințe, răul a fost deja făcut și doar lama buldozerului ar putea să mai îndrepte nedreptățile făcute acestui oraș. Construcții pe plajă, pe faleze, pe spații verzi și în parcuri. Cum putem cosmetiza aceste cicatrici urâte astfel încât Constanța să capete o coerență arhitecturală și urbanistică? Cum putem să ne prefacem că nu vedem haosul în care s-a construit în Constanța în ultimii 20 de ani? Din păcate, viitoarea strategie urbanistică a Constanței este compromisă din start, sau, cel puțin, nu va avea rezultate remarcabile în economia arhitecturală a acestei urbe.