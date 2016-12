Va fi prăpăd în Spitalul Judeţean. Medicii, puşi să aleagă între privat şi stat. "Toţi specialiştii vor pleca!"

2

Zvonerul si zvonacul

Ca va fi prapad, ca va fi sfarsitul ,etc, sunt lucruri debitate de celebrii "Zvonerul si zvonacul"( doua personaje 100 % made in Romania ,scoase in evidenta prima data de trupa Divertis prin anii 90) Da ,intr-adevar vor pleca in sistemul privat doar medicii foarte buni dar si cu caracter(un lucru foarte important in ziua de azi),adica 3-5%.Restul vor ramane in sistemul public,adica, cei mediocrii,cei buni dar fara caracter, proptelele de partid(cei incompetenti si corupti,bagati pe gat sistemului de sanatate de diferitele partide care s-au perindat pe la putere),tinerii fara experienta , dar care vor sa invete ceva ca sa faca saltul spre sistemul privat si ultima categorie, din ce in ce mai rara,medicii batrani (65-70 de ani),cu foarte mare experienta , caracter bune, dar care in pragul pensionarii nu-si mai bat capul sa se mute la privat. Intrebarea cea mare este ,cum scapam noi de aceste lichele incompetente si corupte care vin pe filiera politica in sistemul de sanatate?Cel mai bun exemplu este Capatana ,fostul manager arestat ptr coruptie.Venit din mediul privat la stat(deci invers),cu un singur scop: sa fure , sa ia spaga ptr el si partidul care l-a instalat in postul de manager. PS, Sa cititi ce articol ii dedica (articol platit din spaga luata pacientilor)"Adevarul" in data de 14 Dec 2009 -"Constanța: Dan Căpățână, medicul-manager conectat la Internet".