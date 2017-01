Urgent! Spitalele au nevoie de perfuzii. Cu bani!

Constănțenii au învățat deja că, atunci când sunt internați, trebuie să aducă de acasă punguța de medicamente, seringile, tifonul și chiar spirtul medicinal. Se poate și mai rău, spun cadrele medicale, dacă nu va avea loc o rectificare bugetară. Încă de la începutul anului, spitalele din județul nostru, ca și restul din țară, au funcționat în sistem de avarie. Banii au fost insuficienți, iar pe măsură ce lunile au trecut, s-au împuținat și mai mult. Conducerile unităților sanitare știu însă că, la apropierea sezonului rece, trebuie să aibă loc o rectificare bugetară. Așa s-a procedat în fiecare an, astfel încât instituțiile au primit suficiente fonduri cât să termine anul pe linia de plutire. Anul acesta însă, rectificarea, deși promisă de Casa de Asigurări de Sănătate, se lasă așteptată. Există riscul, ca până la finele anului, unele cadre medicale să nu-și primească salariile, în unele spitale să fie îngrijite doar urgențele, iar în altele pacienții să stea în frig. La Județean, banii nu ajung nici pentru salarii Situația cea mai gravă este la Spitalului Județean Constanța. Conform contractului încheiat încă de la începutul anului cu CJAS Constanța, cea mai mare unitate sanitară din județul nostru ar avea dreptul în decembrie la doar 700.000 de lei. Suma este infimă și nu ajunge nici măcar pentru acoperirea salariilor, estimate la peste 6 milioane de lei, cu toate reducerile făcute. „S-a tot vorbit de o rectificare, o așteptăm”, susținea dr. Dan Căpățână, managerul spitalului. Spitalul Cernavodă a ratat la mustață închiderea! Fondurile alocate Spitalului Cernavodă, pentru aceste ultimele două luni ale anului, abia acoperă salariile. Pentru medicamente sau materiale sanitare, ce se mai scurge printre degete… Este așteptată cu ardoare rectificarea, ne-a spus dr. Gelu Coca, managerul spitalului, în primul rând pentru a fi plătite datoriile. „Avem datorii la medicamente de aproximativ 1,2 milioane de lei, ce datează încă din 1997 sau 2000 și care au acumulat penalități. În plus, avem datorii la energia electrică”, a afirmat managerul. Ardentă este însă, în prezent, găsirea fondurilor pentru realizarea de investiții, astfel încât să fie obținută autorizația de funcționare. „Am primit asigurări de la Consiliul Local Cernavodă că ne vor sprijini cu 60.000 de lei pentru realizarea unei intrări secundare și recompartimentarea unor saloane la chirurgie”, a afirmat medicul. Dacă nu obțin autorizația de funcționare, spitalul are toate șansele să fie închis de DSP. Saloane încălzite doar două luni, la SOTRM Eforie Sud Viorel Pascaru, managerul Spitalului de Ortopedie, Traumatologie și Recuperare Medicală Eforie Sud, este încrezător că vor primi fondurile necesare. „Noi trebuie să primim, pe ultimele luni, 1,3 milioane de lei, cu condiția să facem serviciile medicale. Avem semnale de la CJAS că va fi bine, că vom primi banii. Salariile ni le acoperim”, ne-a declarat managerul. În schimb, problema stringentă o reprezintă asigurarea combustibilului pentru încălzirea spitalului, iar fondurile sunt suficiente pentru a asigura strictul necesar doar până în decembrie. Pentru restul lunilor de iarnă, urmează să se ceară sprijin. „Am avut noroc de zile frumoase, combustibilul pe care îl mai avem ne ajunge pentru luna noiembrie. Am organizat licitație, trebuie să cumpărăm pentru luna decembrie. Ce va fi la anul, vom vedea. Probabil vom solicita sprijinul Consiliului Județean”, a adăugat reprezentantul unității sanitare. Sunt medici, nu sunt bani! În schimb, managerul Spitalului Orășenesc Hârșova, Adrian Mihai, a semnalat un alt aspect: cum se va proceda în cazul pacienților care necesită spitalizare de zi? Conform contractului încheiat cu CJAS, statul decontează doar 20% din cazurile rezolvate la internările de zi. În cazul celorlalți pacienți, medicii fac muncă voluntară. Conducerea Spitalului Județean a anunțat deja că se gândește serios să nu mai accepte internările de zi decât în limita banilor alocați de la casă. Ideea este susținută și de reprezentantul unității din Hârșova. „Încercăm să ne încadrăm, dar ce faci când îți vine un pacient pentru o sutură? Ai medic de gardă, ai asistentă, dar știi că nu vei primi banii de la Casă. Îl trimiți acasă?”, a atras atenția managerul. Referitor la fondurile alocate de CJAS, Adrian Mihai spune că abia acoperă salariile. „Pentru noiembrie avem, prin contract, 270.000 de lei, iar pentru decembrie 260.000 de lei. Salariile însă sunt 225.000 lei. În decembrie, de exemplu, ne mai rămâne să plătim energia electrică și ceva pe lângă”, a exemplificat directorul. „Anul trecut pe vremea asta știam cum trebuie să proce-dăm! Ni s-a spus de creditele de angajament și măcar știam ce trebuia să facem”, a adăugat acesta. În Spitalul de Pneumoftiziologie Palazu Mare, în urma discuțiilor cu CJAS, s-a reușit acoperirea salariilor. „Dar mai trebuie achiziționate și materiale sanitare, și medicamente. Cu ele ce facem?”, a atras atenția Erdin Borgazi, managerul unității, adăugând că spitalul primește, conform contractului, 700.000 de lei pe lună, iar pentru salarii sunt necesare 500.000 de lei. La polul opus, reprezentanții Casei Județene de Asigurări de Sănătate sunt optimiști că va avea loc o rectificare bugetară, iar unitățile sanitare nu vor rămâne fără fondurile necesare. „În momentul în care vor fi primite fonduri, vor fi achitate toate datoriile”, sublinia Lămâița Antohi, purtător de cuvânt al instituției.