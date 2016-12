Unitatea de Primiri Urgenţe este singurul refugiu al oamenilor străzii în faţa gerului

Unitatea de Primiri Urgențe este singurul refugiu al oamenilor străzii în fața gerului

Iarna a surprins, și în acest an, autoritățile nepregătite. Problematica reprezentată de oamenii străzii revine în atenția oficialităților în fiecare sezon rece, toată lumea este de acord că trebuie luate măsuri, dar nu se concretizează nimic. Până în prezent, în județul Constanța nu a fost realizat niciun adăpost pentru oamenii străzii, singurul lor refugiu, când sunt temperaturi scăzute, fiind Unitatea de Primiri Urgențe. Nici bine nu a început să se înrăutățească vremea, că la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Constanța au început să sosească „clienții” obișnuiți din fiecare iarnă: sărmanii lipsiți de posibilități financiare sau de un acoperiș deasupra capului, care își duc viața în intersecții, piețe și canalizări. În momentul în care temperaturile scad, cetățenii binevoitori ai municipiului Constanța, înduioșați de mogâldețele de sub zăpada așternută printre blocuri, în care ghicesc vreun bătrân căruia cu o zi înainte i-au dat un leu, cheamă ambulanța. Chiar dacă nu au nicio afecțiune care să necesite intervenția cadrelor medicale, personalul de pe salvări își face datoria, iar oamenii străzii sunt transportați la singura unitate din județ unde sunt primiți necondiționat, la Unitatea de Primire a Urgențelor. „Sunt aduși la noi, stau câteva zile, pleacă, iar sunt aduși, și așa este toată iarna. Salonul de lângă intrarea în UPU, unde sunt ținuți, miroase îngrozitor”, ne-a spus un medic de la UPU. „Sunt asistați social, nu reprezintă cazuri medicale. Noi îi spălăm, îi deparazităm, pentru unii facem și demersurile pentru a avea acte de identitate”, a arătat dr. Dan Căpățână, managerul SCJU Constanța. Potrivit conducerii spitalului, în prezent în UPU sunt găzduite cinci persoane reprezentând cazuri sociale, cu vârste cuprinse între 57 și 63 de ani - după ce, în week-end au ajuns opt oameni ai străzii la spital. „Unul singur are afecțiuni care trebuie tratate”, a adăugat managerul SCJU. „Trebuie să existe un spațiu și pentru ei“ Pentru că situația trenează de câțiva ani și este păguboasă pentru spital, pentru îngrijirea fiecărui asistat social care ajunge la UPU realizându-se cheltuieli și având în vedere lipsa posibilităților financiare cu care se confruntă sistemul sanitar, dr. Dan Căpățână intenționează să solicite autorităților județene și locale găsirea unui alt spațiu unde să fie adăpostite aceste persoane. „Trebuie să existe un spațiu și pentru ei. Vom încerca să convocăm o întâlnire cu reprezentanții Instituției Prefectului, Direcției de Sănătate Publică, Primăriei și Consiliului Județean Constanța, pentru a vedea ce se poate face pentru ei, pentru că nu mai putem să-i primim la UPU. Ce ne facem dacă mâine vin 15 sau 20?”, a declarat managerul celei mai mari unități sanitare din județ. În prezent, în județul Constanța nu există niciun adăpost pentru găzduirea cazurilor sociale, măcar în perioada sezonului rece. În Mangalia există câteva locuințe sociale, la Cernavodă ar putea fi adăposturi în Căminul pentru persoane vârstnice, în vreme ce la Medgidia reprezentanții autorităților locale spun că ar putea asigura un salon în incinta Spitalului Municipal Medgidia. Cu excepția situației de la Mangalia, restul sunt soluții anunțate de autoritățile locale pentru cazurile de urgență. Reprezentanții Serviciului Asistență și Protecție Socială din cadrul Primăriei Constanța ne-au declarat că, la ora actuală, singura modalitate prin care îi pot ajuta pe cerșetori este oferirea unor ajutoare sociale. „Dacă au acte de identitate le putem face documentele pentru a primi ajutor social. Noi am colaborat cu spitalul, iar pentru cei care nu aveau acte, le-a făcut spitalul. Oricum, niciunul dintre cei pentru care am făcut demersurile pentru a primi ajutor social nu s-a prezentat pentru a-l ridica”, ne-au spus reprezentanții serviciului. Este vorba de aproximativ 10 persoane fără adăpost, care au dreptul la ajutorul social de 125 de lei și pe care îl pot ridica de la sediul serviciului de pe strada Amzacea. „Aș pleca, dacă aș avea bocanci și niște pantaloni uscați“ Petre Monahov este unul dintre sărmanii care au ajuns, la sfârșitul săptămânii trecute, la Spitalul Județean. Bărbatul povestește că a lucrat 35 de ani, dar a pierdut totul când s-a îmbolnăvit. Soția l-a părăsit, a plecat în străinătate, copiii au plecat și ei, unul în Japonia, celălalt în Italia, iar el a ajuns să doarmă pe străzi. A stat în spital până ieri, când internarea lui nu se mai justifica. Nu a plecat însă prea departe, s-a oprit pe băncuța din fața UPU. Spune că are semipareză și nu se poate mișca. „Am fost adus la spital, vineri, cu ambulanța, iar acum nu pot să plec. Mi-au luat bocancii, care au dispărut din magazie și mi-au dat niște papuci. Aș pleca, dacă aș avea bocancii și niște pantaloni uscați, m-aș târî până lângă niște blocuri, pentru că nu pot să-mi mișc picioarele”, ne-a mărturisit bărbatul, adăugând că în spital nu i-ar fi fost administrat niciun medicament și niciun tratament. „Nici nu am mâncat de cinci zile”, a adăugat el - deși tot el a adăugat că angajații spitalului i-au dat mâncare de varză.