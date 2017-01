Unde vor fi amenajate piste pentru biciclişti în Constanţa. Spaţiul verde de pe b-dul Mamaia se va desfiinţa

10

Se va intelege vreodat ca si bicicleta este un vehicul si ca biciclistii au dreptul sa circule pe sosea ?

Sunt zeci de mii de constanteni, atit in orasul Constanta cit si in judet, care vor sa foloseasca bicicleta pentru servici, sport, recreere, sanatate, deplasare in alte scopuri. Dar in prezent, in Constanta acest lucru este extrem de riscant datorita traficului infernal din oras. Realizarea benzilor pt. biciclete este un lucru esential pt. toti locuiorii Constantei si in particular pt. acei foarte multi care vor sa foloseasca bicicleta. Soferii ar trebui sa inteleaga ca aceste benzi ar fi si in favoarea lor deoarece multi oameni care in prezent circula cu masina ar circula cu bicicleta, ceea ce ar duce la decongestionarea traficului. Mi-as dori ca aceste benzi sa se extinda pe toate soselele interurbane precum si in interiorul celorlalte localitati ale judetului.