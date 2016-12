Unde vă puteţi angaja în străinătate

Unde vă puteți angaja în străinătate

Constănțenii care doresc să muncească în străinătate au la dispoziție, prin rețeaua Eures, posturi de asistenți medicali, lucrători în ferme, ingineri, manageri de restaurant și operatori mașină de găurit. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Constanța propune, săptămâna aceasta, 47 de posturi în Belgia, Danemarca, Germania, Italia, Malta, Norvegia și Republica Cehia. În Belgia, se caută cinci asistenți medicali pentru Novellas International. Salarizarea este în funcție de vechime, adică 2.142,16 de euro brut, pe lună în primul an, 13 euro brut pe oră, cu un total de 25.705,98 de euro brut pe an. Diverse ferme din Danemarca angajează români stagiari lucrători calificați în agricultură, oferind un salariu de aproximativ 1.260 de euro brut lunar. Posturi interesante, de ingineri în industria aviatică, sunt disponibile în Germania. Salariile sunt negociabile. Tot în Germania, sunt posturi de asistenți medicali generaliști, plătiți cu 1.500-2.000 de euro pe lună, dar și posturi de responsabili transport / logistică, cu retribuție de aproximativ 25.000 de euro brut pe an. Instituto Sant’Anna di Ezio Pugliese angajează medici de recuperare medicină fizică și medici neurologi. Salariile sunt de aproximativ 2.000 de euro net, pe lună. De departe, cele mai tentante oferte sunt cele de tehnician (inginer) de transmisii și tehnician (inginer) radio din Norvegia. Aceștia vor primi minimum 40.000 de euro brut pe an, plus cheltuielile de călătorie asigurate în interesul serviciului. Iar dacă vă descurcați cu limba cehă, ați putea să vă găsiți un loc de operator mașină de găurit orizontal, plătit cu 700 de euro pe lună. Informații suplimentare puteți găsi la adresa www.eures.anofm.ro sau la consilier Eures Elena Muceanu, telefon 0241/481.553, AJOFM Constanța.