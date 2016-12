Unde se pot angaja şomerii constănţeni

1

Curs Gratuit - Expert Accesare Fonduri Structurale si de Coeziune Europene

Cursul de expert accesare fonduri europene se desfasoara la Constanta si se adreseaza somerilor sau celor in cautarea unui loc de munca. Dorim sa formam o grupa de minim 15 persoane pentru a demara cursul cat mai repede posibil, de preferat in luna aceasta. Deja avem inscrisi pe lista 10 persoane interesate asa ca va rugam sa va grabiti. Va puteti inscrie telefonic la numarul: 0733699862 (Gabriela Titz). Cursul face parte din programul "Reconversie Profesionala in Domeniul Administratiei si Serviciilor Publice" si este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.