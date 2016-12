Unde se mai caută muncitori români în străinătate

Peste 300 de locuri de muncă în străinătate sunt disponibile, în aceste zile, la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Constanța, prin rețeaua Eures. Joburile sunt în șapte țări din Uniunea Europeană, în domenii și specializări diferite, atât pentru persoane cu experiență, cât și pentru începători.Germania este în topul țărilor care propun cele mai multe posturi pentru români. Este vorba despre 122 de joburi de asistent medical, factor poștal, electrician, ingineri, instalatori întreținere, îngrijitori bătrâni și specialiști IT. Salariile sunt conform normelor tarifare în domeniu. Pentru un electrician se oferă o retribuție începând cu 10 euro brut pe oră, iar pentru un asistent medical 11,22 euro pe oră. Factorii poștali vor primi 2.000 de euro pe lună, la care se mai adaugă și asigurările sociale.81 de joburi de asistent social și asistent medical propun angajatorii din Marea Britanie. Salariile pentru asistentele medicale sunt cuprinse între 21.000 și 27.901 lire sterline brut pe an, iar pentru asistenții sociali 33.990 de lire sterline brut pe an. În Irlanda, se caută tot personal medical român, cu posturi de psihiatru, psihiatru pediatric, doctori oftalmologi și asistente. Pentru medici, salariul este de 4.000 de euro brut pe lună, în funcție de nivel și experiență, iar pentru asistente între 2.000 și 2.946 de euro brut pe lună, pentru un program de 40 de ore de muncă pe săptămână. Și în Belgia, românii sunt la mare căutare, mai ales inginerii, mecanicii și electricienii. Salariul este nespecificat, însă aplicanții trebuie să cunoască bine limba franceză sau engleză.Tot limba franceză se cere și pentru cei care vor lucreze în Franța, acolo unde sunt disponibile 24 de posturi de ajutor de bucătar, bucătar șef, patiser șef, muncitor necalificat în restaurant, vânzător produse brutărie - patiserie, preparator sandwich. Pentru necalificați, salariul pleacă de la 1.600 de euro pe lună și poate ajunge la 2.400 de euro pe lună, iar pentru bucătari și patiseri se oferă 2.500 de euro pe lună. Bucătari și patiseri se caută și în Norvegia, cu salarii, pentru început, de 21 de euro brut pe lună. Oferta Eures mai include și un post de director tehnic în Estonia, care să vorbească excelent limba engleză. Salariul este competitiv.Persoanele care vor să afle informații suplimentare pot intra pe site-ul www.eures.anofm.ro sau se pot adresa consilierului Eures Elena Pană, din cadrul AJOFM Constanța, tel. 0241/481.553.