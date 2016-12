Unde se întrerupe curentul astăzi în judeţ

Unde se întrerupe curentul astăzi în județ

Enel Distribuție Dobrogea anunță întreruperi de curent pentru astăzi în mai multe zone din județul Constanța. Astfel, furnizarea energiei electrice este oprită, între orele 08.00 și 16.00, în municipiul Constanța, în zona stadionul Farul, de pe strada Făgetului(numerele fără soț), între străzile Maramureș și Andrei Ionescu.În același interval orar nu vor beneficia de electricitate nici locuitorii din Cernavodă, de la blocurile H1, H2, H4, scările A, B, C și D, la bl. H3 - scările A, B și C, bl. H5-sc. A și bl. H6, scările C, D și E. Energia electrică este întreruptă în Cernavodă și la Centrala Termica - Bl. H3, dar și pe strada Cazarmii din localitate. Totodată, curentul electric este oprit, astăzi, între orele 08.00 și 18.00 și în localitatea Târgușor.Măsura a fost luată pentru lucrările anuale de reparații și întreținere instalații și rețele electrice, precum și posturi de transformare, informează Enel Distribuție Dobrogea.