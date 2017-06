Unde putem merge la medic în mini-vacanţa de Rusalii

Unde putem merge la medic în mini-vacanța de Rusalii

În mini-vacanța de Rusalii, din perioada 1-5 iunie, ambulatoriile și cabinetele medicilor de familie vor fi închise. Ca urmare, constănțenii care vor avea probleme de sănăta-te se pot prezenta, în primul rând, la Spitalul Clinic Județean de Urgență, dar și la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase, Spitalul de Pneumoftiziologie Constanța, UPU Bă-neasa, Spitalul Municipal Medgidia, Spitalul Municipal Mangalia, Spitalul Orășenesc Cernavodă, Spitalul Orășenesc Hârșova.În plus, Centrul Regional de Transfuzii Sanguine va asigura în data de 2 iunie recoltarea pentru donatorii de sânge, în intervalul orar 8.30 - 13.00. Potrivit directorului centrului, dr. Alina Dobrotă, programul de distribuție de componente sanguine va fi asigurat pe toată perioada zilelor libere în intervalul orar 8.00 - 16.00.„Din păcate, aceste trombocite sunt valabile doar cinci zile și avem o supraveghere permanentă a disponibilului și a cererilor. Acesta este și motivul pentru care am decis ca și vineri, 2 iunie, să ținem deschis centrul, pentru că, dacă acesta nu ar fi deschis, ar expira valabilitatea trombocitelor și nu am mai avea ce trimite la bolnavi”, a explicat medicul.Desigur, și Serviciul de Am-bulanță Județean va avea program normal de lucru, cu mențiunea că, în această perioadă, va asi-gura eliberarea de certificate constatatoare de deces. Ca de obicei, solicitările populației vor fi preluate prin apelul 112.În același timp, cele trei centre de permanență din județul Constanta vor asigura asistența medicală de urgență în program non - stop, cu linie de gardă, cu excepția zilei de vineri, 2 iunie, când se va asigura permanența începând de la ora 20.00, în Centrul de Permanență Cogealac, Năvodari și Cumpăna.În plus, Direcția de Sănătate Publică Județeană va asigura un serviciu de gardă permanent la sediul din Aleea Lăcrămioarei nr. 1, precum și un serviciu de gardă cu specialiști la domiciliu, în vederea intervenției de urgență în posibilele focare de toxiinfecții alimentare.