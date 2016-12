Unde pleacă de Crăciun constănţenii? Bansko în loc de Valea Prahovei şi Praga în loc de Sibiu

4

Este si normal

Esti si normal! Noi constantenii cum vine vara suntem tinta mass mediei legat de servicii,preturi etc,Anii de zile venea romanu la mare si era bine si frumos! De cand presa platita de afaceristi cu hoteluri in Bulgaria a inceput sa denigreze litoralul si saraciile de ardeleni si moldoveni au dat navala pe afara si ne vorbesc de rau pe noi constantenii asa si noi mergem sa vedem Germania la ea acasa si nu la Sibiu ,Austria autentica si nu o copie mizera numita Timisoara ,mergem in conditii decente de cazare si pret in Bulgaria si Grecia si nu in mizeria de Predeal,Poiana Brasov sau Sovata unde preturile sunt mai mari ca la Monaco. Asa ar trebui sa facem toti constantenii. Ca exemplu! Statiunea Tusnad din Harghita.Inainte de Revolutie 40 % din turisti erau constanteni,40 % bucuresteni si restul 20% din tara,O spun chiar ei,pe verificate.Acum statiunea este goala.Merg doar ungurii de pe la ei.Asa ar trebui sa facem cu toate mizeriile de statiuni montane din Romania.Sa nu mai mergem in ele.Asa cum si ei nu mai vin la noi!