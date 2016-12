Unde petrec constănţenii minivacanţa de 1 Decembrie

Unde petrec constănțenii minivacanța de 1 Decembrie

Constănțenii și-au schimbat destinațiile pentru minivacanța de 1 Decembrie. O mare parte dintre cei care planificaseră să tragă o fugă peste hotare,' în acest week-end prelungit, a ales să renunțe la plecare și să se îndrepte către locuri de vacanță în țară.Hotelierii sunt bucuroși să constate că au crescut foarte mult rezervările în ultimele zile, depășindu-le pe cele din anii trecuți. Pe Valea Prahovei nu se mai găsește loc de cazare, în Ardeal, însă, și chiar în Moldova, mai sunt locuri pe la pensiuni. „Planificasem să plecăm la Londra în această minivacanță, dar având în vedere ce se întâmplă în acea parte a Europei, am zis că este mai prudent să stăm acasă de data asta, să se mai liniștească apele. Așa că am căutat, în ultimul moment, să ne ducem la munte. Sinaia, Predeal, Poiana Brașov, Bran, toate sunt deja pline. Pur și simplu nu am găsit nimic de cazare. Am încercat apoi la Sibiu și, în cele din urmă am găsit la o pensiune din zona Păltinișului. Este bine că deja a venit iarna acolo și o să avem și zăpadă, deci, până la urmă, tot răul spre bine. Nici nu speram noi să avem și zăpadă”, ne-a povestit Mihaela Savu, din Constanța.Agențiile de turism au primit multe anulări de sejururi externe în acest week-end prelungit, dar și cereri pentru destinații din țară. „În ultimele zile se remarcă o creștere consistentă a cererii de vacanțe și week-enduri în destinațiile românești. Situația tensionată din vestul Europei, dar și campania «Vacanță în țara mea», demarată de către Federația Asociațiilor de Promovare Turistică din România (FATP), determină creșteri în vânzarea de turism românesc. Transilvania și Bucovina sunt cele mai solicitate destinații, iar, pentru minivacanță, Valea Prahovei și zona Bran - Moeciu - Râșnov se află în topul vânzărilor. Estimăm un grad foarte bun de ocupare în locațiile turistice românești pentru sărbătorile de iarnă, vânzările sunt în certă creștere și asta ne bucură. Pentru 2016, estimăm o creștere cu 20 la sută a vânzărilor în destinațiile românești, având în vedere că deja intră în derulare circuitul tichetelor de vacanță”, a declarat Corina Martin, președintele FAPT.Week-end prelungit, anul acesta, de 1 DecembriePotrivit legislației în vigoare, ziua de 30 noiembrie, în care se sărbătorește Sfântul Andrei, și 1 decembrie - Ziua Națională a României sunt declarate sărbători legale. Având în vedere că 30 noiembrie pică luni, iar 1 decembrie este marți, practic, vom avea parte de un week-end prelungit, după sâmbătă și duminică.Dacă unii salariați sunt, totuși, nevoiți să se prezinte la muncă în zilele de sărbătoare legală ei au dreptul la compensații din partea angajatorilor.Compensarea constă în timp liber corespunzător, adică, în următoarele 30 de zile, ei pot beneficia de ziua liberă pe care au ratat-o în sărbătoarea legală.De asemenea, angajatorii mai pot alege compensarea cu spor salarial. Angajatorii care nu asigură compensarea cu timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile sau care nu acordă sporul salarial riscă să primească amenzi de la 5.000 la 10.000 de lei.