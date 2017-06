Unde îşi mai pot găsi sănătatea constănţenii fără bani mulţi în buzunare. "Medicii sunt sufocaţi"

Unde își mai pot găsi sănătatea constănțenii fără bani mulți în buzunare. "Medicii sunt sufocați"

Mulți dintre cei care stau cu orele pe holurile policlinicii susțin că nu ar mai sta la cozi, dacă ar avea bani să meargă la cabinetele particulare, dar cum consultațiile în privat le-ar afecta serios bugetul, ei stau și așteaptă cuminți, zi de zi, până când le vine rândul. Desigur, cauza aglomerației este dată și de lipsa de personal, lucru confirmat chiar de conducerea unității sanitare. Tocmai de aceea, a declarat directorul medical al SCJU, dr. Bogdan Obadă, unul dintre cele mai importante proiecte pentru spital, în perioada imediat următoare este relansarea policlinicii, unde vor să angajeze medici și asistente, pe zonele unde sunt deficitari și să sprijine ambulatoriul și cu medicii de pe secție, care trebuie să coboare, pentru a completa programul.„Poate până acum a fost un program relaxat pentru unii, dar medicii de acolo sunt sufocați, pentru că sunt foarte mulți pacienți și prea multe specialități, iar în oraș sunt puține cabinete care lucrează în contract cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, iar în acest fel, oamenii sunt obligați să meargă în privat și să plătească de fiecare dată consultațiile, lucru care nu mi se pare normal. Ei trebuie să fie văzuți pe toate specialitățile, indiferent că este vorba de Cardiologie, Neurologie, Chirurgie Plastică, Chirurgie Generală, Ortopedie etc. Programul trebuie gândit în așa fel, încât să poată fi văzuți absolut toți pacienții, iar ca să fim eficienți, pro-gramul trebuie completat neapărat cu medicii de pe secții”. În plus, ne dorim să angajăm medici cu contract liber de ambulatoriu”, a precizat el.Din păcate, condițiile oferite în aceste cabinete nu sunt tocmai de cinci stele, dar ce nu face omul sărman pentru a-și rezolva problemele de sănătate? „Canapelele sunt scorojite, iar în cabinete nici aparatura nu este din cea mai performantă, dar în condițiile în care ai o pensie de numai 1.000 de lei, mare lucru nu poți să faci cu ea. Cât să dai la medic, cât să dai pe medicamente, pe mâncare și mai ales dările către stat? Eu unul nu-mi permit luxul de a merge la un cabinet particular și așa înghit orice. Până la urmă, viața omului este cea mai importantă, nu?”, ne-a declarat cu lacrimi în ochi, Mircea Iosif, un bătrânel cocoșat de povara anilor.Desigur, directorul a recunoscut și faptul că policlinica are nevoie de renovare, mai ales că unele cabinete au fost închise din cauza plafoanelor, care se inundă mereu de la ploaie. Tot la capitolul schimbări intră și Urgența, la fel de sufocată de bolnavi. Acesta este și motivul pentru care, în prezent s-a discutat cu conducerea celorlalte spitale din Dobrogea, să aibă o mai bună comunicare cu SCJU vizavi de pacienții pe care-i trimit aici. „Este clar că sunt patologii pentru care nu au medici sau aparatură și bolnavii trebuie să vină la noi. Apoi, aglomerația este dată și de faptul că nici pacienții nu merg la medicul de familie atunci când este cazul și, nu în ultimul rând, sunt spitale care trimit prea mulți pacienți la Constanța, ori Urgența este mică pentru tot ce se prezintă de la Tulcea, Mangalia, Medgidia, Hârșova, mai ales că ei i-ar putea rezolva acolo. Pentru ca actul medical să se desfășoare în cele mai bune condiții, au fost deja scoase la concurs o serie de posturi de medici și de asistente, care vor completa în două-trei luni schema de personal”, a explicat dr. Obadă.