Unde ajung scrisorile pentru Moş Crăciun

Unde ajung scrisorile pentru Moș Crăciun

„Moș Crăciun, știu că tu ești bun și ai grijă de toți copiii. Eu am fost cuminte, dar câteodată am mai și greșit. Mama și tata m-au iertat, așa că te rog să mă ierți și tu și să vii și la mine cu cadouri. Nu vreau multe. Doar o mașinuță acrobatică și cu luminițe și o tabletă. Cea veche s-a stricat când am vărsat farfuria de supă pe ea. Promit să fiu atent și să nu o mai stric și pe asta.Și pentru surioara mea, care este prea mică și încă nu știe să vorbească și să meargă, să aduci un premergător nou, căci i l-am stricat eu, când m-am suit în picioare pe el. Mama a spus să-i dau bani din pușculița mea, ca să îi cumpere altul, dar nu mai bine îi aduci tu unul?Pentru anul următor promit să fiu mai cuminte! Cu drag, Vlăduț”.Aceasta este numai una din miile de scrisori pe care le primește Moș Crăciun în fiecare an. El le citește cu atenție pe toate și are grijă să le îndeplinească dorințele tuturor copiilor.Anual, la Poșta Română, sunt primite mii de scrisori ce îl au ca destinatar pe Moș Crăciun. Potrivit reprezentanților Poștei Române, în cele mai multe din situații, copiii trec pe plic adresa declarată de autoritățile finlandeze drept cea oficială pentru Moș Crăciun - Santa Claus - Main Post Office, Artic Circle, Rovaniemi, Finland. Mai rar, apare trecută o adresă din Alaska, populară în Statele Unite ale Americii. Atunci când nu trec o adresă completă pe plic, la destinatar scriu pur și simplu: Santa Claus sau Moș Crăciun, iar destinația este fie Polul Nord, fie Laponia.„Există mai multe adrese oficiale pentru Moș Crăciun. Administrațiile poștale din mai multe state au pus la dispoziția clienților diverse adrese oficiale pentru Moș Crăciun. În cazul unor țări este suficient ca la destinatar să fie trecut Moș Crăciun. Companiile poștale desemnează pentru această perioadă persoane care să trimită un răspuns copiilor. În Europa, a câștigat popularitate adresa pusă la dispoziție de către autoritățile finlandeze - Santa Claus - Main Post Office, Artic Circle, Rovaniemi, Finland”, declară reprezentanții Poștei Române.Toate scrisorileajung la Moșu’Odată trecută și adresa, mai rămâne de pus doar timbrul. Dacă totuși, în graba cumpă-răturilor, uitați de el, nu vă faceți griji, scrisoarea nu se va pier-de. „Cele mai multe scrisori au timbre. Sunt foarte rare scriso-rile fără timbre, însă în situațiile în care angajații Poștei Româ-ne întâlnesc o astfel de trimi-tere, ea este lăsată să treacă spre Finlanda”, explică repre-zentanții companiei naționale.Peste opt milioanede scrisori,în întreaga lumeMoș Crăciun va fi solicitat în acest an, cu aproximativ opt milioane de scrisori care îi vor fi adresate și care vor fi expe-diate de oficiile poștale din lumea întreagă, potrivit Uniunii Poștale Universale (UPU), care are sediul la Berna.Această cifră este calculată pe baza rezultatelor unui sondaj realizat în țările membre ale UPU. Mai multe oficii poștale naționale, inclusiv cele din Cana-da, Franța, Spania și Irlanda, au înregistrat creșteri ale numărului de scrisori trimise lui Moș Crăciun, în raport cu anul 2012.