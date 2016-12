Un tată cere ajutor în lupta cu o boală necruţătoare: mielomul multiplu

Un tată cere ajutor în lupta cu o boală necruțătoare: mielomul multiplu

Un bărbat din Mangalia are nevoie de ajutor pentru a câștiga lupta pentru viață. Antonio Ichim a fost diagnosticat, în luna iulie, cu mielom multiplu, iar tratamentele urmate până în prezent s-au dovedit ineficiente. Singura speranță a bolnavului rămâne tratarea într-un spital din Uniunea Europeană, unde metodele terapeutice pentru această afecțiune sunt mai avansate. „Mă rog la bunul Dumnezeu și Maica Domnului să mă ajute, să-mi pot vedea copilașii mari”, ne-a spus bărbatul, de pe patul spitalului. La 38 de ani, viața lui Antonio Ichim s-a schimbat radical. După ce s-a simțit rău mai multe zile, pe 16 iulie avea să afle că suferă de mielom multiplu. Afecțiunea, de fapt o formă de cancer, se caracterizează prin creșterea anormală a numărului plasmocitelor în sângele bolnavului și în măduva osoasă. Iar plasmocitele secretă substanțe care antrenează, treptat, distrugerea țesutului osos al pacientului. „Am fost diagnosticat cu mielom multiplu de către medicii din Constanța, cu recomandarea să merg la București pentru investigații. Pe 27 iulie am fost internat la Spitalul Fundeni, iar confirmarea diagnosticului a venit ca un trăsnet, pentru mine, pentru soția mea și pentru cei doi copii: mielom multiplu IgG lambda, stadiul III. Dr. Iulia Ursulache ne-a explicat că această boală este foarte gravă, deoarece se localizează în oasele plate, măduvă, oasele capului”, a arătat bolnavul. Au apărut complicații, căci bolnavul a dezvoltat rezistență la medicamente Din vară a început bătălia cu boala, respectiv chimioterapia, al cărei scop este distrugerea proliferării plasmocitelor, și desele drumuri către spitalele din Constanța și București. „Am început tratamentul cu citostatice, cu Velcade, Caelyx, Dexametozonă și cu multe alte medicamente, pentru ca boala să intre în remisie. Pentru rezultate foarte bune, se punea problema ca după obținerea remisiei, să se facă un transplant de măduvă de la donatori. În urma tratamentului cu Velcade, care mi-a fost administrat din 24 august până pe 4 septembrie, am făcut o reacție adversă, în urma căreia au apărut complicațiile. Mi s-a întrerupt tratamentul și au urmat șase săptămâni de spitalizare în Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța și Spitalul Floreasca, timp în care boala a avansat semnificativ. Am fost internat apoi la Spitalul Fundeni unde am început cura cu citostaticul Vad. Pe 24 noiembrie am fost anunțat că sunt chimiorezistent la tratamentul care mi-a fost administrat”, și-a continuat trista poveste mangaliotul Antonio Ichim, și în prezent internat în Spitalul Fundeni. Având în vedere rezistența dezvoltată la medicamente, bolnavul are nevoie să fie transferat la o unitate spitalicească de peste hotare, unde terapiile sunt mai avansate. Singura speranță - tratamentul în străinătate „Singura mea speranță de a trăi este să ajung la alte clinici sau spitale din UE, în Austria sau în Germania, unde boala este tratată cu alte medicamente, mult mai avansate”, a adăugat bolnavul. Liliana Ichim, soția bolnavului, ne-a spus că deja au fost contactate două clinici din străinătate, ai căror reprezentanți și-au dat acordul verbal pentru a-l primi pe pacient. „Așteptăm hârtiile oficiale pentru a depune dosarul la autoritățile sanitare. Cea mai mare problemă a noastră este însă lipsa banilor, pentru că toate aceste tratamente sunt foarte scumpe, iar starea soțului meu se agravează de la o zi la alta”, a arătat Liliana Ichim. Pentru a putea ajunge în străinătate și a începe terapia, este nevoie de cel puțin 50.000 de euro, bani pe care familia din Mangalia nu îi are și pentru care, acum, în prag de sărbători, cere ajutor. „Vă rog din suflet să mă ajutați, pentru a putea să-mi petrec viața alături de cei dragi. Mă rog bunului Dumnezeu și Maicii Domnului să mă ajute, pentru a-mi vedea copilașii, pe Bogdan, de 11 ani, și pe Cristian, de 2 ani, mari”, este rugămintea transmisă de bolnav. Cei care pot să-l ajute pe pacient, pot obține mai multe informații de la Liliana Ichim, la numărul de telefon 0724.342.832 sau la adresa de e-mail bogdan_ro98@yahoo.com.