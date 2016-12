Un tablou, trei vaci sau cinci porci şi ai pierdut ajutorul social!

1

comentarii

daca tot se modifica normele de aplicare a legii nr.416, se poate stipula ca termenul maxim cat se poate acorda acest ajutor sa fie minim 6 luni si maxim a an pentru familiile sau persoanele cu varste cuprinse intre 18 si 55 de ani. Pentru persoanele singure cu varsta de peste 55 de ani, termenul de acordare sa fie mai mare. Aceste reguli sunt cuprinse si in legea nr. 76 privind somerii. Acestia beneficiaza pe perioade scurte de timp. De asemenea as dori ca persoanele cu varsta de pensionare sa nu mai aduca adeverinte de venit ce se cereau din 3 in 3 luni, acum din 6 in 6 luni conf. OUG 124. Anchetele sociale sa fie facute din 6 in 6 luni conf. OUG 124, la termenul de depunere a cererilor si declaratiilor pe propria raspundere.De asemenea sa fie stipulat expres legea locuintei in fiecare lege ce va face obiectul prestatiilor sociale deoarece primarii nu inteleg prevederile noii legi 292 a asistentei sociale si deoarece vin alegerile se preocupa acum sa dea noi ajutoare sociale ptr a beneicia de voturi.