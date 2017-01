Un student încearcă să oprească utilizarea pungilor din plastic în România

Ştire online publicată Luni, 27 Octombrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Un student din București a de-marat o campanie de responsabilizare socială în ceea ce privește utilizarea în exces a pungilor de plastic. Cezar Cherciu susține că proiectul „Nu Fi Pungaș!” are drept scop descurajarea folosirii pungilor de plastic distribuite în mod gratuit de către majoritatea magazinelor, relatează Realitatea. Soluția propusă de student este utilizarea sacoșelor refolosibile, în locul pungilor din plastic, și chiar confecționarea acestora de către consumator. Conform unui studiu efectuat de Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile, în România fiecare persoană consumă anual 250 de pungi de plastic. La o populație de aproximativ 20.000.000 de locuitori, unde fiecare folosește, 250 de pungi de plastic pe an, înseamnă că pe piață ajung anual peste 5.000.000.000 de ambalaje nebiodegradabile care sunt utilizate de către consumatori, în medie, 20 minute, dar care se degradează în 400 de ani. Primul eveniment, denumit „Arată că ai stofă!”, pe care studentul bucureștean îl va organiza în scopul promovării campaniei de responsabilizare socială, va avea loc luni, 3 noiembrie 2008, în București. La eveniment vor putea participa toți cei care folosesc pungi din plastic, dar care doresc să afle care sunt metodele prin care se poate renunța la acestea. În cadrul evenimentului se vor confecționa și câteva sute de sacoșe, care vor fi distribuite gratuit. Potrivit unei ordonanțe de urgență adoptate de Executiv pe 27 august 2008, o taxă de 20 de bani per ambalaj (pungă) nebiodegradabil va fi percepută de la 1 ianuarie 2009. Pe termen lung, măsura are drept scop diminuarea consumului de astfel de ambalaje la nivel național.