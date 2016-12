Un strop de fericire pe chipul copiilor. Angajaţii Rompetrol Rafinare au fost Moş Crăciun

Un strop de fericire pe chipul copiilor. Angajații Rompetrol Rafinare au fost Moș Crăciun

Miercuri, 23 Decembrie 2015

În fiecare an, în preajma sărbătorilor de iarnă, angajații Rompetrol de la Petromidia strâng cadouri pentru a le oferi copiilor care au o situație materială mai grea. Așa au făcut și acum, petroliștii mobilizându-se exemplar. Fiecare a ajutat cu ce a avut pe acasă sau cu ce a putut, de la hăinuțe și jucării, până la dulciuri și fructe. S-au strâns sute de pungi de cadouri pentru copii de toate vârstele.Zâmbete au fost aduse pe chipul copiilor din Midia Sat și din zona Depozitului de lemne din Navodari.Zeci de case sărăcăcioase, construite din pământ, multe fără ferestre, aruncate de sărăcie pe ici acolo, printre grajduri și mormane de gunoaie. La vederea autocarului, de te miri unde, zeci de copii au țâșnit pentru a ieși în întâmpinare. După ei, femei și bărbați, cu plozi de doar câteva luni în brațe, au venit în grabă la mașina plină cu daruri.Coordonatorul acțiunii a fost Loredana Crețu, manager administrativ în cadrul Rompetrol Rafinare. „În fiecare an, angajații Rompetrol se mobilizează și au grijă de copiii sărmani. Este un gest frumos și de la an la an acțiunea noastră are un tot mai mare impact. Ne bucurăm că le-am făcut o bucurie acestor copii în pragul sărbătorilor”, a declarat Loredana Crețu.