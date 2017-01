Un spaţiu de joacă modern a adus zâmbete pe chipurile copiilor de la „Delfinul”

1

de azi pe maine !?

Copii dovarasul ceausescu si elena din toate casele de copii fostii sunt mai an depliniti din puct moral si mai solidari si fac fata de viata de zi cu si la drum de rascruce .dupa revolutie multi dintre noi am avut norocul cu zambetul pe buze de pariinti nemeritosi din belgia anglia america franta sa ne stabilim an afara .copii din anul 200 nus mai copii si sunt la o varsta mai matura dar fara zambede de ce zic asta .d g d p c din romania au venit cu chipurile drepturile si proctectia copiilului cu o emblema mascata tot de statul roman an larteneriat ci unicef si salvati copii worl vision si alte ong- urii zis si facut asta e proiectul andeplinit reducerea copiilor din centrele de plasamen. Amenitari de dau acasa tiam gasit familia tiam gasit asistent maternal cu tuoate astea pe chipul nostru se vedea pierderea si angrijorarea scolara la anvatatura .de pine de rau mancare angrijire si o bataie ne miltumeam dar antrebarea dureruoasa fostii copii dincentrele deplasament din romania 57% nu au apucat sa termina scoala din cauza parintilor agresiv a saraciei ba chiar si cazuri an famili asistenti maternali la 18 nu mai sun langa ei antrebarea e cine e devina copii statului sau guvernul statului .daia ma dat titlu articol ---- copii tovarasului ceausecu mai solidari de cat copii guvernul d g p d c !!! Terenul de juoaca din centrul" delfinul " antrebarea fostiilor copii an tristare , de ce o cultivare si plantare e o bunatate . terenul anbogatit an plastice si culori e u sambet copiilor de azi de prea multe cu regret nau pofta de carte !!! Gendratia 1989 2001 comentator ismail erdin.