Un sfert dintre şomeri au sub 25 de ani

Un sfert dintre șomeri au sub 25 de ani

Ştire online publicată Marţi, 04 Decembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Rata șomajului în rândul tinerilor sub 25 de ani a fost, în octombrie, în România, de 20,7%, fiind devansată doar de Grecia, unde rata șomajului la această cate-gorie a fost de 22,9%, pe locul al treilea plasându-se Franța, cu 19,3%, potrivit Eurostat. Potrivit unui comunicat Eurostat, rata șomajului în rândul persoanelor sub 25 de ani a fost, în octombrie, de 14,3%, în zona euro și de 14,7%, în UE27, valori cu 1,6% și, respectiv, cu 1,9% mai mici decât cele înregistrate în aceeași lună a anului trecut. Cei mai puțini șomeri sub 25 de ani au fost în Olanda, unde rata șomajului în rândul tinerilor a fost de 5,2%, Danemarca (8,3%) și Austria (8,3%), în timp ce, ridicate rate ale șomajului în rândul tinerilor sub 25 de ani s-au înregistrat în Grecia (22,9%, în al doilea trimestru al anului 2007), România (20,7%) și Franța (19,3%).