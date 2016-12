Un secol de viaţă

Un secol de viață

Marița Dinu locuiește în Techirghiol, are trei copii, șase nepoți și șapte strănepoți, iar pe 16 octombrie va împlini 100 de ani. Nu prea mai este în putere, are chiar momente când își pierde luciditatea, dar, în rest, stă bine cu sănătatea. Mai iese din când în când în curte și admiră florile din grădină. Stă cuminte la locușorul ei, discretă și nu vrea să deranjeze pe nimeni. Am vizitat-o pe bunica Marița aproape de orele prânzului. Ne aștepta cuminte, în casă, cu trei trandafiri în mână. Își pusese la piept și insigna de văduvă de veteran de război, în semn de recunoștință pentru soțul ei, pe care l-a pierdut în urmă cu 65 de ani.Nu este prea vorbăreață, privește mai mult în gol și ascultă discuția noastră cu fiica și cu nepoata sa. Din când în când își mai dă o palmă peste cap ca și cum își amintește ceva important sau se ceartă pe sine pentru că a uitat ceva. Își petrece zilele în liniște, în fața televizorului, pe programul Trinitas, sau uitându-se pe cărțile de rugăciuni. Nopțile sunt cele mai grele. O dor oasele, dar nu se vaită. Mai spune din când în când că ar vrea să se termine odată viața asta. „Îl pomenește mereu pe tata. Acum câteva nopți a spus: «Să mă ia odată Iordache. Nu i-o fi și lui dor de mine?»”, ne povestește Ștefana Nanu, fiica bătrânei. Care este secretul longevității bunicii Marița? Nu este unul în mod deosebit, dar nu a fumat niciodată, nu a băut alcool și de mai bine de 40 de ani nu a mai mâncat carne.Văduvă de 65 de aniÎn timp ce vorbim, tanti Marița exclamă, cu o voce stinsă: „Viața mea s-a dus!”. Își dorește moartea ca o eliberare, deși își aduce aminte cu drag cum se ducea la baluri și la nunți cu soțul ei și „juca” cu foc. În timp ce duce trandafirii la nas, să-i miroasă, zărim o lacrimă în colțul ochiului. A dus o viață grea, a lucrat în gospodăria de la țară, a cusut, a țesut la război, iar dovadă îi stau mâinile muncite. A trecut prin două războaie, chiar dacă la primul era doar un copil. La finele celui de-al doilea război mondial și-a pierdut bărbatul și a rămas văduvă, cu trei copii, când avea numai 35 de ani. Nu și-a mai refăcut nicio-dată viața și și-a crescut singură copiii, așa cum a știut mai bine. Acum toți îi sunt recunoscători pentru ce a făcut pentru ei. Sunt împrăștiați prin țară, dar vin deseori să o vadă. Băiatul cel mare are 80 de ani, mai are unul de 75 de ani, iar fata are 70 de ani. „Mama a fost o sfântă!”, spune fiica sa, ștergându-și discret lacrimile. Tort pentru aniversarea unui secol de viațăFamilia este pregătită și împăcată pentru ce va urma. „Am cumpărat tot ce trebuie, inclusiv coșciug. O să o ducem să o îngropăm lângă tata, la Vâlcele, în județul Buzău. Dar până atunci vrem să se bucure cât mai mult de viața care i-a mai rămas. Sâmbăta viitoare îi vom face un tort și o vom sărbători. Știe că împlinește o sută de ani!”, ne spune Carmen Petrișor, nepoata femeii.