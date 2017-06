Un scenariu greu de imaginat. Drama sutelor de copii, nevoiţi să îşi abandoneze casele pentru a-şi salva viaţa

Un scenariu greu de imaginat. Drama sutelor de copii, nevoiți să își abandoneze casele pentru a-și salva viața

Prinși în rutina zilnică, preocupați să le asigurăm copiilor noștri un trai confortabil, uităm că există copii care se confruntă cu fel și fel de nenorociri, care le umbresc copilăria. O parte dintre acești copii, care s-au născut în inima războiului, au ajuns la noi în țară, lăsând în urmă viața lor, încercând să se adapteze într-o lume total diferită de a lor. Cei care au ajuns în județul Constanța au fost preluați de autorități și duși în orașele unde sunt amenajate centre speciale pentru refugiați, pe care, ulterior, le-au numit „acasă“.Sumaya este, la cei 12 ani ai ei, cea mai mare dintre cei patru frați. S-a născut în Irak, dar familia ei s-a refugiat în România, pentru că viața le era amenințată de o grupare teroristă din regiunea în care locuiau, iar un membru al familiei fusese împușcat. Drumul până în România nu a fost unul ușor, dar Sumaya a reușit să rămână alături de familie, ceea ce nu a fost posibil în cazul multor copii. A mers pe jos ore în șir, a răbdat de foame și sete, dar teama că va fi trimisă înapoi a fost mai puternică decât toate greutățile drumului.Acest scenariu este de neimaginat pentru mulți dintre noi, dar, totuși, acești copii trăiesc în teroare și fac sacrificii colosale, pentru a avea parte de liniște, pâine pe masă și o pernă pe care să își culce capul.Începând din iulie 2016 și până în prezent, Organizația „Salvați Copiii” România a asistat aproximativ 800 de copii cu statut de refugiat, dintre care aproape jumătate cu vârsta sub șase ani, și 995 de părinți sau adulți care au fugit de teroarea războiului, principalele țări de origine fiind Siria, Irak, Afganistan și Iran, atât prin asigurarea de suport material, cât și prin servicii de intervenție și consiliere.Deoarece săptămâna aceasta este marcată „Ziua refugiatului”, Salvați Copii România face un apel către autoritățile decidente, pentru a asigura cadrul necesar unei bune îngrijiri și integrări în centrele pentru refugiați a copiilor nevoiți să își părăsească locuințele, prietenii, uneori și familia, pentru a-și salva viața.Povestea unor copii chinuiți de soartăLa 10 ani, Zara este un copil marcat de război, teroare și trauma dezrădăcinării. S-a născut în Siria, fiind cel de-al treilea copil al familiei. La vârsta de șase ani, Zara a plecat în Turcia, alături de părinți și de una dintre surori, unde a rămas un an și jumătate. A ajuns în România împreună cu mama și una dintre surorile sale, în urmă cu doi ani și jumătate. În momentul de față, Zara frecventează cursurile școlii gimnaziale din comunitatea în care locuiește (n. r. centrul de refugiați din Capitală) și tocmai încheie clasa a II-a. Este o fire prietenoasă și nu refuză pe nimeni, atunci când i se solicită ajutorul pentru a traduce din limbile arabă, turcă, curdă și română.„Copiii sunt cele mai vulnerabile victime ale conflictelor extreme. La vârste fragede, sunt dezrădăcinați de locurile pe care le numesc acasă și, de multe ori, despărțiți de alți membri ai familiei. Sunt învățați să supraviețuiască, să se ascundă, să fugă, atunci când copiii născuți în zonele ferici-te ale lumii învață să scrie și să se joace. Organizația «Salvați Copiii» lucrează în centrele pentru refugiați deja de peste două decenii, oferind asistență socială, educațională și emoțională. Integrarea acestor copii este importantă atât pentru ei, cât și pentru comunitățile în care se refugiază”, a declarat Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv „Salvați Copiii” România.Andreja este un tânăr de 24 de ani, născut în Serbia. În anul 2001, în contextul conflictelor armate din Serbia, întreaga familie a ajuns în România, unde a obținut azil politic. „Am reușit să învățăm limba română prin jocuri și alte activități. După aproape un an petrecut făcând lecții de limba română, eu și sora mea am reușit să ne înscriem la o școală gimnazială. Pe parcursul perioadei școlare am primit un suport uriaș din partea organizației pentru a înțelege fiecare cuvânt ce nu-l înțelegeam. După școala gimnazială am urmat liceul. În acest moment sunt student, iar tot efortul depus pentru a ajunge aici a fost în mare parte datorat acelor ore petrecute în centrul de refugiați”, spune Andreja.Ce destin au copiii refugiați care ajung în DobrogeaAutoritățile au pus în discuție posibilitatea de a deschide un centru de refugiați și în Dobrogea, pe lângă cele deja existente în țară, iar potrivit directorului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului (DGASPC) Constanța, Petre Dinică, autoritățile județene de asistență socială sunt destul de pregătite pentru a le asigura copiilor refugiați condițiile de care au nevoie pentru a se integra.„Am avut și noi cazuri de copii imigranți, însă mai puține, care, ulterior, au fost preluate de autoritățile decidente și duse în centrele din țară amenajate special pentru ei, din Galați, București etc. Aceste centre de refugiați sunt în subordinea Ministerului de Interne.Dacă acești copiii sunt însoțiți de părinți, noi nu avem de ce să intervenim, însă dacă nu sunt însoțiți, noi le oferim îngrijirea necesară. Desigur, după cum am spus, cazurile cu care ne-am confruntat au fost puține, deoarece majoritatea copiilor refugiați ajung însoțiți de măcar unul dintre părinți”, a declarat Petre Dinică, director al DGASPC.