Un pavilion al Spitalului Mangalia, modernizat de Armata SUA

Ieri, a avut loc inaugurarea Pavilionului C al Spitalului Municipal Mangalia, corp de clădire ce a fost renovat și modernizat, recent, de militarii americani, cu fonduri acordate de către Comandamentul European al Forțelor Armate SUA în Europa. La eveniment au participat însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA la București, Dean Thompson și primarul Mangaliei, Radu Cristian.Cu această ocazie, primarul Radu Cristian a mulțumit soldaților americani pentru implicarea în lucrările de reabilitare a Pavilionului C al spitalului, adăugând că, în curând, aceștia vor da startul și altor proiecte la nivel local. La rândul său, Dean Thompson și-a exprimat aprecierea față de colaborarea dintre reprezentanții Armatei SUA și cei ai Spitalului și Primăriei Mangalia, în vederea bunei derulări a proiectului de renovare și modernizare a Pavilionului C.