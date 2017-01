Un orădean şi-a plătit taxele cu patru saci de monede cântărind 40 de kilograme

Un orădean și-a plătit taxele cu patru saci de monede cântărind 40 de kilograme

Ştire online publicată Sâmbătă, 20 Martie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Patru saci cu monede - atât a plătit un orădean impozitul pentru două autoturisme și un apartament. În acest fel, omul spune că a dorit să protesteze față de majorarea nejustificată a taxelor pentru mașini, notează Realitatea.net. Sacii erau încărcați cu monede de cinci, 10 și 50 de bani, care cântăreau în total aproximativ 40 de kilograme. Orădeanul Ioan Negrău s-a prezentat, vineri, la casieria Direcției de Finanțe a Primăriei Oradea, „înarmat” cu sacii cu monede. El a plătit 1.300 de lei, echivalentul impozitului pe jumătate de an pentru două autoturisme și un apartament de 65 metri pătrați, mai precizează Realitatea.net. „În acest mod, am dorit să protestez față de majorarea nejustificată a taxelor pentru autoturisme. Mașina pe care o dețin în proprietate, un Mercedes E Klasse, e considerată de lux, dar care drum din județul Bihor e de lux? Numai reparațiile pentru mașini mă costă în fiecare an câteva mii de lei, pentru circul pe drumurile dezastruoase de la noi”, a declarat Negrău. El a mai spus că a strâns cei patru saci cu monede în jumătate de an. Cei patru funcționari de la Primărie, care au fost mobilizați să numere banii, au avut nevoie de mai mult de o oră să termine operațiunea.