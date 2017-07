UN NOU CAZ CUTREMURĂTOR / Tânără de 18 ani, lăsată să moară! Avea o tumoare pe creier, dar doctorii au spus că "e alintată"

Ştire online publicată Joi, 06 Iulie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

O tânără de 18 ani din Bârlad care avea o tumoare pe creier a murit după ce medicii la care a mers, acuzând dureri de cap și stări de vomă, au refuzat să-i facă investigații. I-au prescris doar un tratament pentru grețuri și au trimis-o acasă. Câteva săptămâni mai târziu, fata a murit. Diagnosticul a fost descoperit abia la autopsie.Ana Maria Ciobanu, o tânără de numai 18 ani din Bârlad, a murit mult prea devreme, răpusă de o tumoră pe creier. Părinții fetei îi acuză pe medicii de la spitalul din Bârlad, care nu i-ar fi făcut fetei investigații pentru a depista cauza stării de rău de care aceasta se plângea.Tânăra a ajuns la spitalul din Bârlad pe 4 iunie, acuzând dureri de cap și stări de vomă. Medicii au consultat-o superficial și i-au spus că „se alintă”. Au trimis-o acasă cu un tratament pentru grețuri.„Nu au trimis-o la Computerul Tomograf, spunându-i cã nu are nimic, se alintă că e băiatul lângă ea! Săraca fata mea! Nu i-au fãcut decât niste controale superficiale, s-au uitat în ochii ei, au controlat-o extern si i-au pus o perfuzie si o pastilă sub limbă! Atât! I-a spus o asistentă sau o doctoriță că este o alintătură, că nu are nimic și că poate merge liniștită acasă, fără să se mai alinte cu băiatul lângă ea”, a povestit mama fetei, pentru Vremea Nouă.Două săptămâni mai târziu, fata a ajuns din nou la spital, într-o stare mai gravă. Abia atunci medicii au intrat în stare de alertă, însă pentru Ana Maria a fost prea târziu. Fata a murit la spital. La autopsie, a fost descoperită și cauza morții: o tumoare pe creier. Pe de altă parte, medicul legist care a efectuat autopsia a spus că fata nu mai avea oricum nicio șansă de supraviețuire.„Cauza decesului a fost o tumoare cerebrală. Una care, din punctul meu de vedere, era inoperabilã, fiind la baza creierului si nu se putea scoate chirurgical. Fata nu avea oricum sanse să supraviețuiască cu asemenea tumoare”, a spus medicul legist pentru sursa citată.sursa: libertatea.ro