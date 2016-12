Un nou cartier de lux în Constanţa? Turnuri de zece etaje chiar pe malul portului

4

ciudat !

Cum se explica promtitudinea primariei de a agreea la ,, urgent ,, proiectul Chiar ! se stie cine este si ce potential are tipa ? nu de alta dar sa nu ne pricopsim cu inca un santier mort ca in Portul Tomis sau in Piata Ovidiu si am mai vrea sa vedem si noi cum va arata in final Este in stilul orasului sau chich ! vrem si parerea arhitectilor constanteni