Un imobil părăsit de pe strada Brătescu a devenit groapă de gunoi

În Constanța anului 2008, încă există oameni care locuiesc în mizerie, fără ca autorităților locale să le pese. Ba mai mult, odată ce iau cunoștință de cazuri, evită să le rezolve. Pe Strada Constantin Brătescu se află o casă pe jumătate dărâmată, transformată de Polaris în… groapă de gunoi, așa cum se plâng vecinii. Cu mulți ani în urmă, casele de pe Strada Constantin Brătescu au fost ale primăriei. La numărul 58, o parte din imobil s-a prăbușit, iar pe locul ruinei se află acum o groapă de gunoi improvizată. Casa este alcătuită din patru corpuri, unite între ele. Familia Radu a cumpărat acum 12 ani o parte a casei de la fostul ICRAL. Din păcate, noul proprietar nu s-a putut comporta ca atare față de imobil. „Încă de când am cumpărat casa, am avut probleme cu primăria. Tot veneau oameni de la primărie să ne întrebe de ce ne-am făcut lucrări în casă, să ne spună că n-avem voie, că nu avem autorizație. Am încercat și noi să ne gospodărim, să punem o gresie, o faianță, dar mare lucru nu a fost, pentru că e multă umezeală și tot se distruge repede. De ce ei pot să ne tragă pe noi la răspundere când ei nu sunt în stare să-și strângă gunoiul?”, se întreabă Iulian Radu, care locuiește la numărul 58. Odată cumpărat, acum cerut înapoi Acum 12 ani, când Iulian Radu și fratele său, Marian Radu, au devenit proprietari, nu fusese încă depusă nicio cerere de retrocedare a imobilului de către moștenitori, însă acest lucru s-a întâmplat recent. Cum procesul este în curs, până la pronunțarea deciziei instanței de judecată, familia Radu nu are dreptul să efectueze lucrări în cadrul imobilului sau să-l vândă, întrucât este în litigiu, așa cum au fost avertizați. „Există o notificare făcută, în baza legii, din partea moștenitorului, care a revendicat imobilul respectiv. Până la definitivarea procesului, situația imobilului de pe strada Constantin Brătescu numărul 58 este incertă. În momentul de față, imobilul face parte din domeniul public. În funcție de hotărârea care se va lua în urma procesului, imobilul ar putea trece din domeniul public în domeniul privat”, ne-a explicat Claudia Dinulescu, Șef Birou Vânzări în cadrul Regiei Auto-nome de Exploatare a Domeniului Public și Privat (RAEDPP) Constanța. Regia locală nu recunoaște, astfel, un contract de vânzare - cumpărare încheiat în 1996, cu mult timp înainte să apară legea caselor naționalizate. Șobolanii, animale de companie În afară de proprietatea lui Iulian Radu, restul casei este în ruină. Spațiul este plin de gunoi, fiind, după spusele oamenilor, și culcușul perfect pentru șobolani. „Nu știm exact câți sunt, dar sunt mulți șobolani. În spatele casei, avem pusă otravă pentru șobolani și tot felul de capcane. Nu mai știm cum să ne ferim de ei”, ne-a spus Marian Radu, fratele lui Iulian Radu. Toți vecinii cunosc situația, dar pentru a face o plângere la autoritățile locale așa cum trebuie e nevoie de acordul tuturor, așa cum li s-a cerut de la primărie. „Noi i-am văzut pe cei de la Polaris, care, când strâng gunoi de aici, de prin jur, tot peste mormanul mare îl aruncă. Pur și simplu îl iau de jos și îl aruncă acolo ca și când casa asta ar fi groapă de gunoi”, ne-a mai povestit Iulian Radu. Poate cade și singură Proprietarii au încercat să rezolve ei singuri problema, dar microbii și mirosul greu nu dispar așa, cu una, cu două. „Vara e cel mai rău. Nici măcar nu putem să stăm cu geamul deschis. Noroc că vine iarna și măcar nu mai miroase așa. Să vină odată să-și ia gunoiul de aici, că noi deja nu mai putem!”, ni s-a plâns și Marioara Mecu, care locuiește împreună cu cei doi frați Radu. De partea cealaltă a mormanului de gunoi, în altă cameră a casei, locuiește abuziv o altă familie, care, printr-o coincidență, se numește tot Radu, de parcă cele două familii ar fi fost menite să aibă aceeași soartă. „Înainte să stăm noi aici, camera asta era plină cu moloz până sus, la tavan. Am dat afară molozul și ne-am așezat și noi lucrurile aici. Tot timpul ne cade gunoi în casă din partea aia, pentru că acoperiș nu e acolo și nu avem ce face. Nici nu știm care e soluția. Nu am cumpărat spațiul,e adevărat, dar nici cei de la Primărie nu ne-au dat voie să închiriem, chiar de am vrut”, ne-a spus Petre Radu. Cum la noi procesele durează atât de mult încât oamenii și uită care e motivul pentru care se judecă, este de la sine înțeles că situația nu se va rezolva prea curând.