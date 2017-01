Un constănţean are nevoie de ajutor pentru a învinge cancerul

Un constănțean are nevoie de ajutor pentru a învinge cancerul

Și-au întemeiat o familie, când încă erau foarte tineri și, până anul trecut, singura lor grijă era să le asigure un viitor celor doi copii pe care îi au. În octombrie 2009, „sentința“ de cancer de rect, cu care a fost diagnosticat Florin Marinescu, le-a schimbat cursul vieții. Drumuri între spitale, analize, o intervenție chirurgicală inevitabilă și terapia de rigoare - toate însă le-au redus la zero posibilitățile financiare. Iar acum, medicii români ridică din umeri și îi îndrumă spre specialiștii de peste hotare pentru mai multe răspunsuri. Dar au nevoie de ajutor pentru a continua lupta. Situația dramatică în care se află Monica și Florin Marinescu ne-a fost povestită de o prietenă de fa-milie, din dorința de a da o mână de ajutor unor tineri care nu vor să piardă lupta cu o boală necruțătoare și vor să-și vadă copiii mari. La numai 36 de ani, și cu doi copii, Crina, de 14 ani și Theo, un băiețel de trei anișori, Florin trebuie să se forțeze să râdă, când tot corpul îl doare. Intervenție chirurgicală care i-a schimbat viața Până în octombrie 2009, nimic nu dădea de bănuit că bărbatul ar fi afectat de vreo boală, și încă de una cu greu pronunțată. „La sfârșitul lui octombrie, Monica ne spunea că este îngrijorată din pricina sănătății lui Florin. Că a slăbit foarte mult, că are probleme digestive și că urmează să facă un control medical. Am încercat să o încurajăm, i-am spus că simptomele arată că ar putea să sufere de sindromul colonului iritabil, mai ales că în perioada aceea fuseseră stresați și agitați cu contractarea unui credit prin Prima Casă și, în sfârșit, cu mari eforturi, când aproape își pierduseră speranțele și rămăseseră pe zero cu finanțele, și-au achiziționat un apartament”, ne-a spus Kristina Mutiș, prietena celor doi. Diagnosticul medicilor a fost însă mult prea dur: cancer de rect, iar după o serie de controale, analize și drumuri între București și Constanța, bărbatul a fost supus unei intervenții chirurgicale. Pentru că tumoarea era de mari dimensiuni, specialiștii au hotărât să-i taie o bună parte din intestin și să-i fie efectuată procedura denumită „anus contra naturii”. Concret, a fost nevoie de o îmbinare a tubului digestiv cu peretele anterior al abdomenului. Peretele abdominal a fost tăiat, iar colonul a fost deschis spre exterior, permițând evacuarea materiilor fecale într-o pungă etanșă. În prezent, bărbatul se află la București, unde efectuează ședințe de radioterapie și chimioterapie. Ar fi trebuit să înceapă chimioterapia în decembrie, la scurt timp după intervenția chirurgicală, dar la Spitalul Județean Constanța li s-a spus că nu sunt perfuzoare (!) și au fost amânați. Speranța stă în medicii de la Viena Greul nu a fost însă depășit, dar medicii din țară ridică din umeri când sunt întrebați ce mai este de făcut. Monica Marinescu, soția bolnavului, ne-a spus că a fost sfătuită să se adreseze specialiștilor din străinătate, pentru reanalizarea lamelor de la biopsie. Echipamentele de peste hotare sunt mult mai performante, iar tehnicile folosite pentru tratarea cancerului sunt avansate, comparativ cu România. „Am luat probele de la Institutul Oncologic și voi pleca, inițial, singură la Viena pentru a fi analizate la o clinică de acolo. Dumnezeu ne-a ajutat și am găsit o cunoștință la Viena și sperăm că ne va ajuta cu cazarea, transferul de la aeroport”, ne-a spus femeia. Banii însă s-au terminat demult, iar pentru a avea o speranță că bărbatul va supraviețui bolii, familiei îi sunt necesari, într-o primă fază, aproximativ 3.000 de euro, pentru drum și achitarea reanalizării probelor. Până acum, prietenii și cunoștințele au reușit să strângă 2.000 de lei. Cei care pot ajuta, cu cât de puțin, au la dispoziție contul în lei RO84 RZBR 0000 0600 0274 1556, deschis la Raiffeisen Bank, pe numele Marinescu Florin sau contul în euro RO70RNCB011403189561002 (EUR), deschis la BCR Sucursala Constanța, pe numele Marinescu Monica. De asemenea, o pot contacta pe soția bolnavului, la numărul de telefon 0723575213.