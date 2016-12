Un constănţean a câştigat 10.000 de lei la loz în plic

Un constănțean a câștigat 10.000 de lei la loz în plic

Astăzi au loc noi trageri Loto 6 din 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 din 40 și Super Noroc. La tragerile loto de duminică, 24 mai, Loteria Română a acordat 16.159 de câștiguri în valoare totală de 1.125.064,27 lei.Cel mai mare premiu pentru astăzi este la Joker, unde sunt reportați peste 1,6 milioane de euro. De asemenea, la Loto 6 din 49, la categoria întâi, puteți câștiga peste 6,6 milioane de lei, adică mai mult de 1,5 milioane de euro.Câștiguri consistente sunt puse la bătaie și la Noroc, unde a rămas în joc un report cumulat în valoare de peste 2,4 milioane lei, adică mai mult de 553.000 euro. La jocul Super Noroc, tot la categoria întâi, se înregistrează un report atractiv, în valoare de peste 114.000 lei (peste 25.000 euro). De asemenea, la Loto 5 din 40, la categoria întâi, aveți șansa de a câștiga peste 188.000 de lei, ceea ce înseamnă mai mult de 42.000 de euro.La Noroc Plus, un jucător norocos a câștigat premiul de categoria întâi, în valoare de 201.403,64 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Timișoara și a fost completat cu doua variante simple la Joker și o variantă la Noroc Plus. De asemenea, lozul în plic „Lozul Mirilor” i-a adus unui jucător din județul Constanța un premiu în valoare de 10.000 de lei.