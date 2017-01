Un client acuză dealer-ul Ford din Constanţa de înşelăciune

Un client acuză dealer-ul Ford din Constanța de înșelăciune

Un constănțean susține că a fost înșelat de un dealer auto autohton și că i-ar fi fost vândută o mașină second-hand, deși în acte figurează că a achiziționat un autoturism nou-nouț, ba chiar și prețul o demonstrează. Adrian Nicolae Ene, de 36 de ani, și-a cumpărat, pe 9 mai 2008, un Ford Fiesta de la dealerul autorizat Trans Atlantis. „Am cerut un autoturism nou, pentru care am plătit peste 10.000 de euro, banii jos”, ne-a spus constănțeanul. Surprizele au apărut însă după aproximativ două săptămâni. „S-a desprins bara de protecție din spate și am văzut că era revopsită. Atunci m-am dus la un expert pentru a vedea clar dacă era o mașină nouă sau nu”, a adăugat bărbatul. Potrivit documentelor strânse de constănțean, după consultarea a doi experți, mai multe elemente arată că, în momentul testării, autoturismul nu corespundea criteriilor impuse în momentul părăsirii fabricii. Astfel, potrivit actului semnat de expertul Daniel Vlăescu, pe 10 noiembrie 2008, portierele erau nevopsite pe rama interioară, hayonul aripilor, capota motorului, amortizorul de pe dreapta față erau, de asemenea, nevopsite. „Seriile de pe geamuri arată că erau din 2007, deci au fost schimbate, nefiind cele originale. Eu nici până în prezent nu am reușit să aflu locul și data când a intrat mașina în țară, deși ar fi trebuit să mi se comunice”, a atras atenția Adrian Nicolae Ene. Pentru a i se face dreptate, constănțeanul a mers, într-o primă fază, la dealer-ul de la care a achiziționat mașina, unde a solicitat fie restituirea contravalorii autoturismului, fie primirea altuia. A fost însă refuzat. „Am lăsat mașina în parcare la Trans Atlantis și a dispărut de acolo. Mi s-a spus că am luat-o eu, așa că m-am dus la poliție și am depus o plângere. Am primit răspuns de la polițiști că, de fapt, angajații firmei au scos-o din parcarea lor de pe Șoseaua Mangaliei și au tractat-o câțiva metri până în apropierea Direcției Sanitar Veterinare, unde au abandonat-o”, a subliniat constănțeanul păgubit. Cert este că, din toamna anului trecut, Adrian Ene nu a mai putut folosi autoturismul, din cauza condițiilor tehnice. Dealer-ul spune că motorina e de vină În prezent, polițiștii Secției 5 anchetează dacă autoturismul pe care l-a cumpărat constănțeanul era original sau second-hand, după ce Adrian Ene a depus plângere pentru înșelăciune. Raportul de constatare tehnico-științifică soli-citat a parvenit ieri oamenilor legii. Conform acestuia, „peliculele de vopsea din proba 2, recoltată de pe balamaua superioară a portierei stânga spate a autoturismului CT-25-EAN sunt diferite de celelalte pelicule de vopsea 1, 1A, 2A, 3, 4, 5, 6, 7 și 8, recoltate de pe caroseria autoturismului, din punct de vedere fizico-chimic”. Reprezentanții dealer-ului Trans Atlantis susțin însă că autoturismul a fost nou-nouț în momentul în care a fost livrat clientului, dar nu a fost îngrijit corespunzător de acesta. „Domnul Ene alimenta rezervorul peste măsură și se scurgea motorină pe caroserie și bară. Culoarea s-a modificat din cauza motorinei. Cât privește seriile geamurilor, acestea erau deja fabricate în momentul în care a fost realizată mașina și nu certifică faptul că ar fi fost înlocuite piese ale autoturismului după fabricare”, ne-a declarat Marius Munteanu, responsabil Relații cu clienții la nivelul Trans Atlantis. El a adăugat că nici Adrian Ene și nici dealer-ul nu pot certifica faptul că autoturismul nu a fost implicat, după vânzare, în vreun incident rutier care să aibă drept consecință înlocuirea unor componente. În cursul zilei de astăzi, reprezentanții dealer-ului vor fi audiați de ofițerii Secției 5.