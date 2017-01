Specialiștii atenționează:

Un bolnav de TBC infectează, în medie, nouă persoane

Tuberculoza este o afecțiune periculoasă, dar vindecabilă, atrag atenția specialiștii. Tratamentul trebuie însă urmat cu strictețe, în caz contrar boala poate duce la pierderea capacității de muncă, la invaliditate și chiar la deces. Spre deosebire de perioada 2003 - 2007, când la nivelul județului Constanța s-a constatat o scădere constantă a numărului de îmbolnăviri, în 2008 medicii au remarcat mărirea numărului persoanelor afectate de maladie. Potrivit evidenței ținute de specialiștii constănțeni, în 2008, în județul Conatanța erau înregistrate 1.117 persoane afectate de tuberculoză, cu 21 mai multe față de anul anterior. Din numărul total, 923 reprezentau cazuri noi, iar 194 erau pacienți la care boala a recidivat. La nivelul municipiului Constanța, specialiștii au înregistrat 718 bolnavi, dintre care 595 cazuri noi apărute anul trecut. Din punct de vedere statistic, județul Constanța se clasează pe poziția a treia în privința incidenței la nivel național - în condițiile în care, la sfârșitul anului trecut, în țara noastră erau înregistrați 25.982 bolnavi de TBC. „Țelul nostru este să determinăm pacienții să se prezinte din timp la medic, să stopăm și apoi să scădem incidența bolii. Populația trebuie să înțeleagă că oricine poate face tuberculoză”, a precizat dr. Elena Danteș, director medical al Spitalului de Pneumofti-ziologie Palazu Mare, în speranța că bolnavii de tuberculoză nu vor mai fi supuși oprobriului public. De asemenea, medicii sunt îngrijorați de faptul că tot mai mulți pacienți renunță la tratament, fapt ce duce la apariția unor noi cazuri de îmbolnăviri, dar și la creșterea rezistenței bacilului Koch la medicamente. „Un pacient aflat sub tratament vede că se simte mai bine, nu mai tușește, nu mai transpiră, renunță la medicamente, iar boala revine. Aceasta este greșeala pe care o fac cei mai mulți pacienți”, a declarat dr. Emanoil Vasiliu, coordonatorul Dispensarului TBC din Constanța. Medicul a mai arătat că „Un bolnav de tuberculoză infectează, în medie, 9 persoane, dintre care două se îmbolnăvesc de tuberculoză. Sunt predispuși fumătorii și cei cu locuri de muncă solicitante. Dar pacienții care au început tratamentul nu mai sunt contagioși”. Contrar așteptărilor, boala nu mai este răspândită cu preponderență în rândul oamenilor străzii, cum se întâmpla în trecut. În prezent, la nivelul Constanței, TBC-ul afectează șomerii - 280 de cazuri, pensionarii - 123 de cazuri. În schimb, medicii au înregistrat foarte puține situații în care minorii au dezvoltat forme de tuberculoză. „Sunt puține situațiile în care copiii se îmbolnăvesc de tuberculoză, iar oamenii nu înțeleg că este o diferență între a fi infectat cu bacilul Koch și a avea boala”, a mai atras atenția dr. Vasiliu. Și la nivelul dispensarelor din județ s-a constatat o creștere a incidenței tuberculozei. În Medgidia, numărul bolnavilor a crescut de la 119, cât era în 2007, la 133 anul trecut; în Mangalia, de la 77 bolnavi în 2007, la finele lui 2008 erau 108 bolnavi; la Cernavodă sunt în evidențele medicilor 60 de bolnavi, în condițiile în care în 2007 erau 55, în Hârșova sunt 50 de pacienți, după ce în urmă cu doi ani erau 45, iar în Băneasa sunt 48 de pacienți, cu unul în plus față de anul 2007. Nici medic, nici asistentă pentru bolnavii din Băneasa Situația bolnavilor din zona orașului Băneasa este mai specială: tratamentul lor este supravegheat de medicii de familie, întrucât la Centrul de Sănătate Băneasa nu există nici un medic specialist pneumolog. „Există un dispensar, dar nu are nici medic, nici asistentă de câțiva ani. În prezent, asistenta de la radiologie se ocupă și de bolnavii de TBC. Nici la Cernavodă nu este medic, dar avem un coleg care merge o dată pe săptămână pentru consultații. Dar la Băneasa este mai greu, pentru că dispensarul nu mai are contract cu Casa de Asigurări de Sănătate și nu ar deconta serviciile medicale”, a arătat dr. Vasiliu. Concursul pentru ocuparea posturilor vacante, care se va desfășura pe 25 martie, nu va ameliora situația, căci postul din Băneasa nu a fost trecut pe listă. În schimb, se speră ca numărul medicilor de la Dispensarul TBC din Constanța să crească de la șase la opt, în urma scoaterii la concurs a două dintre posturile în prezent neocupate.