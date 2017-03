Un an fără fumat în spaţiile publice. Mai puţine îmbolnăviri în rândul adulţilor şi copiilor

Un an fără fumat în spațiile publice. Mai puține îmbolnăviri în rândul adulților și copiilor

Unul din patru români cu vârsta de peste 15 ani fumează. Totuși, la un an de la interzicerea fumatului în spațiile publice închise, efectele benefice încep să se arate. Reprezentanții Proiectului 2035 - Prima Generație fără Tutun a României au făcut mai multe studii privind urmările intrării în vigoare a Legii nr. 15/2016 și se arată optimiști, considerând că semnele sunt bune și că tot mai mulți fumători sunt descurajați, fie s-au lăsat de tot, fie fumează mai puțin.În urmă cu un an, România și-a asumat unul din cei mai importanți pași înainte în vederea protejării sănătății publice, interzicând fumatul în toate spațiile publice închise, spațiile închise de la locul de muncă, mijloacele de transport în comun, locurile de joacă pentru copii. Deși extrem de controversată, Legea nr. 15/2016 a scos astfel țara noastră din grupul ultimelor cinci state europene care nu respectau prevederile Convenției Cadru privind Controlul Tutunului, referitoare la protejarea cetățenilor ei față de expunerea la fumul de tutun.„La un an distanță, legislația de interzicere a fumatului în spațiile publice închise este general acceptată de populație și mediul de afaceri în egală măsură, cu un nivel de respectare și implementare adecvat. Aceste aspecte înseamnă că, acum, fiecare cetățean al României se poate bucura de dreptul fundamental la un mediu mai curat, mai sănătos, lipsit de efectele dramatice ale expunerii la fumul de tutun”, explică Ramona Brad, directorul Proiectului 2035 - Prima generație fără Tutun a României.În sprijinul acestor afirmații vin datele publicate la finele anului trecut de Ministerul Sănătății. Astfel, pe baza sistemului de înregistrare a spitalizărilor, primele rezultate semnificative sunt scăderea numărului de externări pentru boli atribuibile fumatului în 2016 față de 2015, ceea ce se traduce prin mai puține îmbolnăviri acute provocate de tutun. În perioada martie - august 2016 comparativ cu aceeași perioadă din 2015 s-au înregistrat mai puține cazuri externate. Astfel, au fost cu 1.267 mai puține cazuri de adulți spitalizați pentru boli ischemice coronariene, cu 88 mai puține cazuri de adulți spitalizați pentru accident vascular cerebral, cu 638 mai puține cazuri de adulți spitalizați pentru exacerbare a bronho-penumoniei obstructive cronice sau astm și cu 708 mai puține cazuri de copiii spitalizați pentru exacerbare a astmului sau pentru o infecție acută de căi respiratorii superioare (IACRS).„Dacă urmărim datele statistice, vedem că aproape 2.000 de adulți și sute de copii nu au mai necesitat spitalizare pentru o acutizare a unei boli provocate sau agravate de fumat în 2016, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2015. Implementarea legii a fost singura schimbare semnificativă produsă în acest interval, deci putem considera în mod rezonabil că îmbu-nătățirea este în directă legătură cu aplicarea legii. Acest fenomen s-a înregistrat și în alte țări în care s-au aplicat măsuri ferme de reducere a fumatului în spații publice”, a declarat în luna decembrie 2016 Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sănătății.Mai mult decât atât, în pofida unor dezbateri intense legate de potențialele efecte negative ale legii respective asupra afacerilor din restaurante, baruri, cafenele, cluburi, datele transmise de ANAF au infirmat ferm orice potențiale îngrijorări. Rezultatele obținute vin în deplină concordanță cu rezultatele altor sute de studii la nivel internațional în legătură cu acest aspect. Practic, cifra de afaceri a barurilor a crescut în medie cu 10,6 la sută la șase luni după aplicarea Legii 15/2016, iar cea a restaurantelor chiar și cu 19,8 la sută, comparativ cu cea înregistrată în aceeași perioadă a anului trecut.„Lupta cu consumul de tutun în România este un proces lung și dificil. Ca un semn de continuă determinare în lupta cu cauza nr. 1 de boală prevenibilă în România (consumul de tutun), societatea civilă s-a angajat, în luna septembrie 2016, într-un nou demers ambițios, dar realizabil, acela ca, în parteneriat cu toți factorii decizionali, să contribuie la adoptarea tuturor acelor politici și măsuri care să permită ca generația care se va naște în anul 2017 să fie nefumătoare la vârsta maturității, în anul 2035. Un obiectiv asumat deja de multe țări europene, dar un obiectiv posibil doar prin parteneriat asumat și responsabil. Peste 350 de organizații non-guvernamentale au aderat deja la această inițiativă, printre ele aflându-se organizații medicale, academice, de protejare a drepturilor copiilor, de tineret și protejarea mediului”, a mai adăugat Ramona Brad.