Ucenicii, angajaţii pentru care primiţi bani de la stat

Ucenicii, angajații pentru care primiți bani de la stat

Tinerii care vor să învețe o meserie și în același timp să își câștige și existența se pot angaja ucenici. Ei pot primi cel puțin salariul minim pe economie, 700 de lei, iar angajatorii primesc facilități de la stat pentru că sprijină deprinderea unei meserii.Potrivit noilor reglementări, care modifică și completează normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 234/2006, se urmărește obținerea unei calificări, pentru tinerii cu vârsta între 16 și 25 de ani, nevoiți să se adapteze unui context economic din ce în ce mai dificil.Ucenicia la locul de muncă este soluția adoptată de Ministerul Muncii pentru adaptarea formării profesionale la nevoile reale ale angajatorilor, cât și unor nevoi economice și patrimoniale prin care se păstrează și se continuă anumite meserii tradiționale.Contract de la un an la trei aniPrin contractul de ucenicie, tinerii pot obține un loc de muncă cu o durată între un an și trei ani. Perioada de probă la care poate fi supus ucenicul nu poate fi mai mare de 30 de zile. Angajatorul trebuie să-i asigure ucenicului o pregătire teoretică și practică sau numai pregătire practică. La finalul colaborării, angajatorul este obligat să înscrie ucenicul la un Centru Autorizat de Evaluare și Certificare a Competențelor Profesionale, de unde acesta primește un atestat. Toate costurile de evaluare sunt suportate de angajator.36 de luni pentru calificări de nivelul al treileaDurata contractului de ucenicie la locul de muncă se stabilește în funcție de ocupația ori calificarea pentru care urmează să se pregătească ucenicul și de competențele dobândite anterior de către acesta, fără a putea fi mai mică de 12 luni, în cazul în care ucenicia se organizează pentru dobândirea unei calificări de nivel întâi, 24 luni pentru nivelul al doilea și 36 luni pentru nivelul al treilea.Bani de la stat pentru fiecare ucenicSalariul de bază lunar stabilit prin contractul de ucenicie la locul de muncă este cel puțin egal cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, respectiv 700 lei (pentru anul 2012).Principalul avantaj pentru angajator este faptul că primește lunar o sumă egală cu 60% din valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă prevăzut de Legea nr. 76/2002 . În prezent acesta este în cuantum de 500 de lei. Prin urmare, angajatorul va primi 300 de lei lunar, pe durata contractului.Nu mai e nevoie de autorizații specialeTotodată, noile norme simplifică procedurile pentru angajatori. Dacă prin vechea legislație, exista obligația unor autorizații speciale la încheierea acestor contracte, precum și dovada atestatului în cazul maiștrilor de ucenicie, în prezent nu mai există obligația autorizării angajatorilor. În plus, coordonatorul ucenicului (fostul maistru) nu mai are obligația obținerii atestatului, fiind suficientă experiența profesională de minimum cinci ani în ocupația pentru care se organizează programul de ucenicie.Ocupațiile pentru care se poate organiza ucenicia la locul de muncă sunt cele cuprinse în Clasificarea Ocupațiilor din România.