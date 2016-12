Turiştii sunt premiaţi pentru dozele de aluminiu colectate pe plajă

Turiștii sunt premiați pentru dozele de aluminiu colectate pe plajă

Every Can Counts România continuă inițiativa de responsabilizare a turiștilor de pe litoralul românesc cu privire la colectarea și reciclarea dozelor de aluminiu. În perioada iulie-august se va desfășura campania ExtravaCANza, în stațiunea Mamaia, cu scopul exclusiv de a determina turiștii să își asume un eco-comportament în activitățile de zi cu zi, indiferent de locul în care se află, chiar și în vacanță.Campania ExtravaCANza va fi organizată în zilele de vineri, sâmbăta și duminică, respectiv 10-12 iulie, 24-26 iulie și 31 iulie - 2 august . În intervalele orare 8-12, 15-18, pe plaja Cleopatra din stațiunea Mamaia, turiștii sunt așteptați să aducă 10 doze goale în schimbul cărora vor primi o doză plină cu suc, bere sau energizant, oferite de partenerii acestei ediții: Mega Image, Bergenbier și Alconor.În vara asta distracția și reciclarea merg mână în mână pentru o ExtravaCANza!Începând cu 10 iulie, organizatorii campaniei ExtravaCANza vor oferi o diversitate de activități turiștilor aflați pe litoral. Fiecare ediție de weekend va fi dedicată unui segment diferit de turiști, astfel: între 10-12 iulie va avea loc week-end-ul dedicat bărbaților, cu „Campio-natul de fotbal EveryCanCounts”, între 24-26 iulie va avea loc weekend-ul dedicat fetelor curajoase, cu jocuri surpriză, iar între 31 iulie - 2 august va avea loc week-end-ul dedicat copiilor, cu sesiuni de face-painting, personaje îndrăgite și multe jocuri.„Pentru al cincilea an consecutiv, organizăm aceste evenimente pe litoral și în fiecare an avem tot mai mulți participanți. Știm că în perioada vacanțelor turiștii își doresc să petreacă zile pline de soare și distracție alături de familie sau prieteni, de aceea noi le punem la dispoziție, pe plajă, mijloacele prin care pot demonstra că sunt turiști responsabili. Pe plaja Cleopatra din Mamaia și în hotelurile partenere vor fi disponibile cutiile de colectare EveryCanCounts, iar echipa noastră va da tonul distracției. Reciclarea dozelor din aluminiu este posibilă în cadrul programului nostru atât acasă, cât și la locul de muncă sau în vacanță. Mediul înconjurător și resursele limitate pe care le mai avem trebuie conser-vate în beneficiul nostru și al copiilor noștri” , declară Adina Magsi, director general, Asociația Alucro.