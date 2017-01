Turiştii s-au trezit, din senin, cu bebeluşi în braţe

Pe plajele din Mamaia, Jupiter și Venus

Turiștii s-au trezit, din senin, cu bebeluși în brațe

Turiștii care au făcut plajă, sâmbătă, în Mamaia, Jupiter și Venus au avut surpriza să se trezească, atunci când se așteptau mai puțin, cu un bebeluș pe prosop, șezlong sau chiar ...în brațe. A fost, însă, vorba despre păpuși, nu despre copii în carne și oase. Totul s-a petrecut în cadrul campaniei „Dragoste fără griji", cu mesajul „Un copil poate apărea când te aștepți mai puțin. Hotărăște tu momentul potrivit!". Operațiunea „Bebelușii" s-a dorit a fi un semnal de alarmă cu privire la nevoia de planificare a vieții de cuplu și a sarcinilor. Pe parașuta bebelușilor erau inscripționate mesajul campaniei și coordonatele acesteia: pagina de web (www.dragostefaragriji.ro) și linia telefonică gratuită (0800 150 150). Turiștii au fost extrem de surprinși de apariția din senin a bebelușilor: „M-am dus în apă și când m-am întors, am găsit pe prosop un bebeluș cu o mică parașută. Am o mulțime de prietene care, deși au acces la informații, preferă să creadă că lor nu li se poate întâmpla să rămână însărcinate. La noi, femeile încă nu au înțeles că trebuie să fie și ele responsabile de viața lor sexuală", a declarat o tânără de 24 de ani, care se afla sâmbătă pe plaja din Mamaia. Campania "Dragoste fără griji" se adresează în special femeilor din mediul urban, cu vârste cuprinse între 15 – 49 ani. În prima etapă, campania a atras atenția asupra numărului mare de avorturi din România. A doua etapă are drept temă „Alege să te bucuri de viața ta sexuală și să nu iți faci griji în privința ei. Folosește metode moderne de contracepție!". Informațiile necesare sunt transmise prin intermediul spoturilor TV, a materialelor informative, a site-ului www.dragostefaragriji.ro sau apelând linia telefonică gratuită 0800.150.150, la capătul căreia răspunde un medic specialist în planificare familială.