"Turiştii nu văd doar nişte ziduri goale, ci află poveşti"

Secretele Moldovei, descoperite pas cu pas

"Turiștii nu văd doar niște ziduri goale, ci află povești"

Luni, 14 Noiembrie 2016

România continuă să fie un punct important pe harta turiștilor de pretutindeni, chiar și în lipsa unei promovări vizibile. Moldova este regiunea pe care vă propunem să o descoperiți în cadrul acestui reportaj, în care veți putea citi ce frumuseți găsiți pe parcursul unei excursii, presărată cu multă istorie, locații care-ți taie respirația, dar și bucate pe alese.Prima oprire din călătoria de trei zile organizată de Icar Tours este la Iași, cel mai mare oraș din nordul României și locul în care s-au născut mari personalități ale țării noastre.Cei care își doresc să dezvolte și mai mult capacitatea turismului în Iași au pus la cale un proiect, în colaborare cu afaceriștii din oraș, pentru a putea să aducă împreună cât mai mulți turiști în zonă, care să rămână cu amintiri plăcute în urma excursiilor. Proiectul constă în faptul că, după vizitarea mai multor zone din oraș, turiștii vor putea să admire o panoramă superbă de la etajul 13 al Hotelului Unirea și să se răsfețe cu preparate delicioase.„Este un proiect destul de vechi, care capătă o formă nouă, pentru că propun un tur de o zi. Pornim de la teiul lui Eminescu, simbol al Iașiului, și coborâm în mediul academic. Dacă timpul ne permite, într-o zi putem vedea chiar două biblioteci. Cu puțin noroc, îl putem întâlni și pe bătrânul Anticar, cu alte cuvinte coborâm în zona buchi-niștilor de la Iași și intrăm în lumea cărților vechi, în istoria lui Napoleon sau Jules Verne. După plimbare, ne oprim într-un restaurant unde avem vedere panoramică asupra orașului și, în funcție de dorințele turiștilor, putem servi ceva european, care să ne ajute să mergem mai ușor la drum, sau ceva mai greu, mai moldovenesc. Dar nu uitați că la Iași mâncarea e fudulie și băutura e temelie”, a declarat Florin Bărhălescu, ghid de turism.În cea de-a doua zi de excursie, pără-sim Iașiul și ne îndreptăm spre Neamț. Odată ajunși aici, fie că veți vizita Cetatea Neamțului, Rezervația de Zimbri sau mănăstirile din împrejurimi, oricare dintre aceste alegeri vă vor încânta sufletul și mai ales ochii.„Cetatea Neamțului face parte din paleta de oferte din această zonă. Pe lângă mănăstiri, Rezervația de Zimbri, Casa lui Creangă, găsim și Cetatea Neamțului. Locul are atâtea legende și secrete care se descoperă în timp. Faptul că cetatea a fost recondiționată pe fonduri naționale și europene generează bucurie celor care o vizitează. Turiștii nu văd doar niște ziduri goale, ci aud și povești, spuse de ghizii care însoțesc în special grupurile de copii. Sunt legende pe care ei le spun, iar mediul în care sunt povestite dau copiilor un plus de imaginație și un plus de dorință de a învăța și a ști mai multe despre zonă”, povestește Cristian Bărhălescu, agent de turism.Întrucât vizita la Cetatea Neamțului vă solicită un efort considerabil, Vila Q din comuna Agapia vă așteaptă cu preparate tradiționale din zona Moldovei, bogate în calorii, pentru a vă reface după efortul depus. În plus, dacă doriți o ofertă avantajoasă de Revelion, Icar Tours vă oferă pachete pentru o persoană, cu tarife între 850 și 1.600 de lei. Pachetul cuprinde masă, cazare, masă de revelion, inclusiv anumite servicii care nu sunt trecute în pachet. De obicei, este vorba despre plimbări cu sania, cu caii. Aceste tradiții, extrem de autentic reproduse, sunt pe cale de dispariție în România.Ultima zi de excursie trebuie să fie una care să vă rămână întipărită în minte. De aceea, vă propunem să optați pentru una dintre cele mai spectaculoase atracții naturale din România: Cheile Bicazului și Lacul Roșu, poarta de trecere între Transilvania și Moldova.„Cei care aleg să meargă la Cheile Bicazului le pot parcurge pe jos în apro-ximativ 25 de minute și își pot lua de aici câteva suveniruri. Sus, la Lacul Roșu, se pot caza foarte ieftin, pot mânca foarte bine, cu specific unguresc, iar în zonă pot fi făcute excursii pentru relaxare. În primul rând, aerul este foarte curat și plăcut și o astfel de zonă îți încarcă bateriile. Amintirile pe care le veți avea de aici fac din această zonă, din zona Neamțului, o zonă minunată din punct de vedere turistic”, a mai precizat Cristian Bărhălescu.În cazul în care vă întrebați unde anume ați putea înnopta, astfel încât să prindeți mâncare bună, iar dimineața o priveliște ca-n povești, trebuie să știți că Pensiunea Lostrița, din Buhalnița, comuna Hangu, județul Neamț, îndeplinește aceste criterii. Pensiunea este aflată chiar pe malul Lacului Bicaz, iar mâncarea este ieftină și incredibil de delicioasă.„Aerul este curat, mâncarea deosebită, cu produse tradiționale, iar aici găsim spiritul pe care l-am cam pierdut în unitățile hoteliere din marile orașe și pe care-l căutăm, întoarcerea la origini dacă am putea spune așa. Pe lângă aer curat, relaxare și mâncare bună, avem ce să facem. Mergem către o cetate, vedem un muzeu sau mănăstire. În acest fel, cu siguranță avem parte de o vacanță extraordinară și de ceva deosebit care nu poate fi povestit. Trebuie în primul rând trăit pentru a putea fi povestit”, a mai adăugat Cristian Bărhălescu.Pentru a fi siguri că nu avem parte de evenimente neplăcute și pentru a putea vizita cât mai multe obiective, am ales să mergem pe mâna agenției Icar Tours și nu ne-am înșelat. Alături de Direct Aeroport, firma care ne-a asigurat transportul, am putut ajunge în condiții de siguranță și la timp, pentru a putea să ne bucurăm de frumusețea acestor zone din România.