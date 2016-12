Turiştii de pe litoral, serviţi cu ciorbă fermentată

1

Gest frumos

Ieri, cu ocazia zilei nationale a Frantei, reprezentanti ai acestei tari au impartit, in piata Grivitei, traditionalii galosi de cauciuc cu stema Frantei, pulovere si manusi tricotate manual, spre bucuria trecatorilor. “Francezii sint mai mici, puloverele lor nu-mi vin” ne-a declarat Gheorghe Caraba, un domn corpolent pe care l-am intalnit la eveniment. “Dar au fost amabili si mi-au dat doua, ca sa fac unul mare din ele. Galosii, in schimb, n-au fost mici, unul e chiar cu doua numere mai mare.” Actiunile vor continua si in zilele urmatoare. Reprezentantii francezi regreta modul in care a fost inteles lesinul ambasadorului lor, mass-media romana punand pe seama caldurii ceea ce in Franta este un mod de a-ti declara de aprecierea pentru gazde, in general la dineurile festive.