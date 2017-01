Turiştii au reclamat lipsa apei calde şi a căldurii în unităţile de cazare

În timp de teribiliștii au făcut baie în mare de 1 Mai,

Turiștii au reclamat lipsa apei calde și a căldurii în unitățile de cazare

Așa cum au anunțat, comisarii din cadrul Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor (CRPC) Constanța au asigurat permanența pe litoralul românesc în minivacanța de 1 Mai. Sesizările nu au întârziat să apară, cele mai multe plângeri fiind legate de lipsa căldurii și a apei calde în unitățile de cazare, de faptul că la terase turiștii nu erau serviți cu o băutură dacă nu mâncau sau de prețurile extrem de ridicate. Litoralul românesc nu a fost pregătit pentru valul de turiști veniți de 1 Mai la mare. În minivacanța de 1 Mai, Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor (CRPC) Constanța a preluat zeci de sesizări de la turiștii cazați. „Nu au fost atât de multe reclamații, cum au fost, de exemplu, anul trecut, în condițiile în care numărul turiștilor a fost mai mare. Credem că au avut efect campaniile noastre de informare, că agenții economici aflați în slujba turistului au înțeles că trebuie să respecte legea”, a declarat Bogdan Dima Gavrilă, comisar șef al CRPC Constanța. Turiștii, nemulțumiți de lipsa căldurii și a apei calde Cu toate acestea, reclamațiile nu au întârziat să apară. Dacă anul trecut au fost probleme legate de timpii de servire, anul acesta re-clamațiile s-au îndreptat împotriva hotelierilor. „De 1 mai au fost probleme legate de faptul că unitățile de cazare nu au asigurat căldură și apă caldă. Vremea a fost destul de rece, astfel că turiștii au solicitat hotelierilor să pornească agentul termic, fiind refuzați. Reclamații de acest gen am avut din stațiunile Mamaia, Costinești și Vama Veche”, a mai spus comisarul șef. Hotelierii nu au fost sancționați contravențional, întrucât au răspuns pozitiv cererilor turiștilor, asta numai după intervenția comisarilor Protecției Consumatorilor. Dacă nu mâncai, nu stăteai la terasă O altă problemă pe care au ridicat-o reclamanții CRPC Constanța a fost aceea că anumite terase de pe litoral nu serveau băuturi clienților dacă nu comandau de mâncare. Este o practică comercială abuzivă de care s-au folosit mulți patroni de terase, sancționată de lege cu sume cuprinse între 30.000 lei și 50.000 lei. „Turiștii ne-au informat că personalul de la terase le spunea că, dacă nu comandă mâncare, nu-i pot servi cu o băutură. Dacă vor să dezvolte turismul pe litoralul românesc este necesar un minim de bun simț. Să ne imaginăm că un turist german, care are bilete printr-o agenție, vine la Marea Neagră și nu e servit cu un suc pentru că nu vrea să mănânce. Vă dați seama cât de aberant sună, că nu va mai călca la noi niciodată”, a precizat Dima. Turiștii au sunat la Protecția Consumatorilor și pentru a reclama prețurile extrem de piperate, în speranța că autoritatea poate interveni. „Eu nu pot să fac politica prețurilor, dar le voi atrage atenția agenților economici de nemulțumirile turiștilor la întâlnirile cu ei”, a mai spus Dima. Comisarii CRPC Constanța au decis să nu aplice sancțiuni contravenționale, preferând varianta consilierii, însă, pe viitor, amenzile aplicate vor fi usturătoare. Potrivit comisarului șef al CRPC Constanța, „De 1 mai, am încercat să rezolvăm problema turistului. De fiecare dată, hotelierii sau patronii au răspuns pozitiv solicitărilor noastre de a-și remedia deficiența, astfel încât reclamațiile mici să fie rezolvate în favoarea turistului. Pe viitor, îi avertizez că voi aplica amenda maximă”. Fiecare sezon estival din ultimii ani este unul al experiențelor, un cobai al noii guvernări, nefiind niciodată pregătit pentru valurile de turiști. Amenzi de 60.000 lei înainte de minivacanță În perioada premergătoare zilei de 1 mai, comisarii CRPC au avut o acțiune tematică de control în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare și de alimentație publică pe litoral. Au fost verificați 14 operatori economici, dintre care 8 structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare și 6 de primire turistică cu funcțiuni de alimentație publică aferente structurilor de cazare. Astfel, au fost aplicate amenzi tuturor hotelierilor, amenda contravențională totală fiind de 40.000 lei. Abaterile s-au referit la: certificate de clasificare ale structurilor turistice cu funcțiuni de cazare expirate, neafișarea la loc vizibil a listei serviciilor suplimentare oferite turiștilor, mapele cu materiale publicitare oferite turiștilor erau inscripționate doar în limba engleză, fără a exista informații și în limba română. Totodată, toate cele șase structuri de primire turistică cu funcțiuni de alimentație publică aferente structurilor cazare au prezentat abateri, sancționate cu amenzi în valoare totală de 20.000 de lei.