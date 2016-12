Turiştii au învăţat lecţia: au dat dozele goale şi au primit altele pline

Turiștii au învățat lecția: au dat dozele goale și au primit altele pline

Peste 38.000 de doze de aluminiu au fost colectate pe litoral în cadrul campaniei „ExtravaCANza – Și mama reciclează”, derulată de Asociația Alucro – Every Can Counts, pe litoral.În perioada iulie - august, turiștii aflați în vacanță la mare au avut posibilitatea de a recicla dozele din aluminiu și de a contribui la menținerea pe plajă. „ExtravaCANza - Și mama reciclează!” face parte dintr-o amplă campanie dedicată colectării selective a dozelor din aluminiu. Timp de trei weekend-uri, între 22 și 24 iulie, între 29 și 31 iulie și între 5 și 7 august, turiștii au luat parte la acțiuni de colectare a dozelor din aluminiu. Plaja Cleopatra din stațiunea Mamaia s-a transformat în această perioadă într-un adevărat centru de colectare, unde, cu ajutorul aparatului inteligent TBRM (Take Back Revening Machine), pentru fiecare cinci doze goale reciclate, turiștii au fost recompensați cu o doză plină.Cu această ocazie, peste 38.000 de doze din aluminiu, echivalentul a 540 kg, au fost colectate și trimise către reciclare, pentru ca în 60 de zile să se poată întoarce înapoi în rafturile magazinelor. Campania de colectare de pe litoral a fost completată de o serie de activități distractive, precum concursuri de fotbal, volei, dans, cât și sesiuni de painting pentru copii, care i-au făcut pe turiști să se bucure de o ExtravaCANză.„Ne propunem să facem din reciclarea dozelor de aluminiu o activitate accesibilă tuturor, disponibilă în orice loc – în vacanță, la birou, în cadrul evenimentelor sau la școală – și plină de sens pentru noi toți. Sperăm ca turiștii care au intrat în contact cu noi prin campania ExtravaCANza – Și mama reciclează să colecteze în continuare dozele din aluminiu și să contrbuie nu doar la păstrarea unui litoral curat, ci a unui mediu înconjurător sănătos și primitor”, a declarat Adina Magsi, director general Asociația Alucro - Every Can Counts.