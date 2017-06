Turismul, în criză! "Încă şase luni pierdute... Când ne trezim?"

3

Franzela ,Parvenitul si Fufele din turism

Mult discutatul vouchere de vacanta este fosta prima de concediu.Mai bine ca se da cash, ptr ca omul sa-si aleaga singur destinatia de vacanta pe care o doreste.Este dreptul lui sa faca ce vrea cu banii obtinuti prin munca,nu prin coruptie precum altii. Tov.Alin Burcea &clica de incompetenti,inca mai cred ca pot sa-si scoata parleala pe spatele romanilor.Ce au facut ptr Romania marii oameni din turism ?Va rog sa cititi rapoartele Curtii de conturi despre acest cuib de viespii ANT. Ce-mi ofera turismul romanesc la ora actuala?Cumva oferte all inclusive la preturi avantajoase la fel ca-n Turcia sau Grecia?Calitatea serviciilor ca-n Franta sau Spania?NU! Dupa mintea lor de incompetenti romanii ar trebui sa-si petreaca vacantele in kitsch-urile de hoteluri rasarite ca ciupercile dupa ploaie pe Valea Prahovei sau in Mamaia.Ce sa mai vb despre focarul de infectie denumit Satul de Vacanta , devenit un fel de Ferentari al turismului constantean.Chiar zilele acestea am citit prin ziare un articol despre Bran -Moeciu, unde numarul turistilor a inceput sa scada din cauza kitsch-ului si manelizarii zonei. Tov,Burcea &Co., degeaba v-ati plimbat dosurile prin strainatate si ati vizitat lumea, tot toparlani cu negreala sub unghii ati ramas,ptr ca n-ati invatat nimic. PS.Cel mai proeminent exponent al acestei clici de idioti corupti din turismul romanesc este Titus "Franzela" Dobre.Genul de cretin profund ,in mintea caruia Balada Miorita se termina cu happy-end: ciobanasii agresori scapa cu legea gratierii si amnistiei data de PSD-ALDE, iar "monumentul viu"(Petre Daea dixit),Miorita ajunge simbol national mancand frunza de milioane a basistei Lenuta de la Plescoi. Cu un ministru gen Dobre, cu un parvenit comunistoid gen Alin Burcea,cu fufele incompetentele care au populat acel scaun de sef al ANT, turismul national o sa aibe onoarea sa ajunga pe acelasi calapod cu turismul din Afganistan sau Somalia.