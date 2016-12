Turism de sezon! Cât costă un city break la Constanţa

Turism de sezon! Cât costă un city break la Constanța

Turiștii ar putea deveni o prezență obișnuită în Constanța și în celelalte perioade ale anului, nu doar vara. Începând de astăzi, agențiile de turism din întreaga țară vând pachete de city break la Constanța. Prețurile sunt pentru toate buzunarele, iar activitățile incluse în pachet sunt diversificate și interesante.Asociația Litoral - Delta Dunării lansează, astăzi, prima ediție a programului City Break la Constanța. Programul începe pe 9 octombrie, iar pachetul turistic va include două nopți de cazare, cu posibilitatea prelungirii pentru încă o noapte, alături de o serie de servicii suplimentare.Astfel, turiștii care vor opta pentru un city break în Constanța vor putea vizita principalele atracții turistice din oraș și vor putea savura preparate tradiționale din pește și fructe de mare, pe baza unui voucher distribuit de agențiile de turism înscrise în program.Tarifele propuse variază între 130 lei, la unitățile de cazare de două stele, 180 lei la hotelurile trei stele, și 210 lei, la patru stele, de pachet, de persoană, cu cazare în cameră dublă.Restaurantele cu specific pescăresc înscrise în acest program sunt: Aqua by the Sea, Lamal, Navis și Reyna din Portul Tomis și Pescăria lui Matei din Agigea. Turiștii au acces gratuit la Muzeul de Artă, Muzeul de Artă Populară, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, Muzeul Militar Național, Cetatea Histria și Monumentul de la Adamclisi și beneficiază de tarife reduse cu 50 la sută la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii și la Muzeul Marinei Române.„Odată cu încheierea sezonului de litoral, a venit momentul să ne îndreptăm atenția spre transformarea orașului Constanța într-o destinație turistică de 12 luni pe an. Propunem în premieră românilor să descopere orașele României în varianta de city break, și nu doar orașele europene, așa cum sunt obișnuiți. Ca noutate absolută, pachetul include nu doar cazare cu mic dejun, ci și un voucher de intrare la atracțiile turistice din județ, și un dejun de midii de Marea Neagră, ce va fi servit la restaurantele pescărești din Constanța și din județ înscrise în program! Ca o componentă de educație, vrem să îi convingem pe români să mănânce pește și fructe de mare proaspete, din Marea Neagră, acasă, în România!”, a declarat Corina Martin, președintele Asociației Litoral Delta Dunării.Campania „Vacanță în țara mea“Potrivit acesteia, asociația va promova intens acest program special, ce face parte din campania „Vacanță în țara mea”, derulată de Federația Asociațiilor de Promovare Turistică, în parteneriat cu patronatul Asociației Naționale a Agențiilor de Turism. De asemenea, programul este disponibil prin intermediul agențiilor de turism membre ANAT.