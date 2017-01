Tuberculoza oaselor face ravagii în rândul tinerilor

Spitalul de Ftiziologie Agigea are două secții: una pentru bolnavii de tuberculoză pulmonară, cu 80 de paturi, și una pentru tuberculoza osteoartriculară, cu 55 de paturi. De altfel, spitalul a fost înființat special pentru tratarea tuberculozei oaselor și, până în prezent, aici sunt îngrijiți pacienți din întreaga țară, chiar dacă în număr mult mai mic decât în trecut. „Tuberculoza osteoarticulară este cea mai frecventă formă a bolii, localizată în afara plămânului. Ea poate evolua pe parcursul mai multor ani, fără să fie depistată. Poate fi tratată în orice secție de ortopedie din țară, dar presupune o spitalizare îndelungată și cazarea separată a bolnavilor. Așa că pacienții sunt trimiși aici sau la Spitalul de Ortopedie Foișorul de Foc din București, unde există o secție de 30 de paturi”, ne-a declarat dr. Gabriel Taran, managerul spitalului. Așa se face că în unitatea de la Agigea sunt tratați bolnavi din Botoșani, Olt sau Baia Mare. Velea Florea are 70 de ani, este din Olt și vine în acest spital de prin 1992. „În spitalul de la noi mai mult au stricat. Nu au știut ce aveam, au vrut să-mi taie piciorul de la șold. Până la urmă s-au gândit că aș putea avea tuberculoza oaselor și m-au trimis aici. Opt luni am stat internat atunci. Iarna trecută am venit pentru a șasea operație, căci pentru această boală trebuie să fie făcute mai multe intervenții chirurgicale”, ne-a spus bătrânul. Își amintește că, în trecut, împărțea salonul cu bolnavi veniți de peste hotare, care auziseră de priceperea medicilor constănțeni. Acum sunt doar din România, dar din toate colțurile țării. Vecinul său de pat vine de la Ploiești. „La mine s-a localizat boala la mâna dreptă. De prin 1986 mă tot durea, dar nu depistau ce am. Abia în 2006, când m-au trimis aici, s-a aflat”, a povestit bolnavul. Un altul îl completează: „Pe mine m-au nenorocit la Slatina. Așa se întâmplă peste tot. Te internează la chirurgie sau ortopedie și dacă nu depistează că ai tuberculoza oaselor, îți taie o mână sau un picior”. La 18 ani, diagnosticat cu o boală gravă Medicii spun că, în ultima perioadă, se constată o creștere a incidenței afecțiunii în rândul tinerilor. Mihai Petrescu are 18 ani, este din Gorj, dar de patru luni stă într-un pat de spital la Agigea, urmând să fie operat la gambă, unde s-a localizat tuberculoza osoasă. „În urmă cu un an și jumătate, mi-a căzut un boiler pe picior. De atunci s-a tot umflat, iar medicii mi-au spus că am tuberculoză și m-au trimis aici”, ne-a spus băiatul. El împarte salonul cu un tânăr de 22 de ani, care va necesita, de asemenea, intervenție chirurgicală pentru tratarea TBC-ului osos. De altfel, medicii spun că astfel de cazuri sunt tot mai numeroase. „În timpul facultății, mi s-a spus că tuberculoza osoasă a fost eradicată din România. Abia când am ajuns aici am văzut câte cazuri sunt. Sunt foarte mulți pacienți tineri, chiar și de 18 ani. Muncesc în alte țări, în neștire, se îmbolnăvesc și vin acasă pentru a se trata”, ne-a spus dr. Alexandru Dărăbant, medic anestezie-terapie intensivă. *** Tuberculoza osteoarticulară este o boală infecțioasă cauzată de Mycobacterium tuberculosis și este, întotdeauna, secundară unei prime infecții pulmonare. Pacienții au între 20 și 40 de ani și nu s-au tratat la timp de tuberculoză pulmonară, care a afectat apoi și sistemul osos.