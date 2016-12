Tu ştii ce mănâncă la grădiniţă copilul tău? Meniul micuţilor conţine alimente nerecomandate prin lege!

Tu știi ce mănâncă la grădiniță copilul tău? Meniul micuților conține alimente nerecomandate prin lege!

Copiii care frecventează grădinițele cu program prelungit își petrec majoritatea timpului la grădiniță, așadar acolo dorm, acolo mănâncă. Meniul copiilor este foarte important, deoarece fiecare părinte își dorește ca micuțul să crească sănătos fără a dezvolta cine știe ce afecțiuni. Din păcate, în multe grădinițe, meniul ține mai mult de buget decât de sănătatea copiilor, deși părinții plătesc cel puțin 10, 11 lei pe zi pentru două mese și o gustare. Așa se face că micuții primesc produse de patiserie, napolitane, biscuiți, ciocolată, caramele, preambalate de toate felurile etc., cumpărate de conducerea unității, fără să se gândească la răul pe care îl fac copiilor, dar mai ales fără să îi consulte pe părinți.Ceea ce mulți dintre părinți nu știu însă este faptul că legea specifică destul de clar că anumite produse nu sunt binevenite în grădinițe. Și mai grav este că aceste prevederi legale sunt complet ignorate de di-rectorii din grădinițe. Conform Legii nr. 123, prin denumirea de „aliment nerecomandat” preșcolarilor și școlarilor se înțelege „un aliment cu un aport substanțial de compuși cu efect dăunător sănătății, ca: grăsimi, sare, zahăr, îndulcitori, aditivi alimentari, în de-trimentul compușilor cu efect benefic, cum ar fi fibre, vitamine, minerale”.Medicii specialiști le recomandă părinților să fie foarte atenți la meniul copiilor din grădinițe, să consulte educatoarele sau conducerea grădiniței și să își impună punctul de vedere, altfel, acești copii care consumă regulat dulciuri și preambalate pot suferi schimbări în organism, care să îi marcheze pe viață.Efecte devastatoareSunt deja bineștiute efectele devastatoare pe care le au produsele pe bază de zahăr rafinat, pe care cei mici le ronțăie cu atâta pofta între două mese „la grădi”. „Dulciurile nu sunt în regulă. Într-adevăr, este indicat de Ministerul Sănătății ca micuții să consume câte o pătrățică de ciocolată pe zi, deoarece aceștia consumă foarte multă energie, dar o ciocolată pe zi, în niciun caz. Este total interzis abuzul de bomboane sau produse de patiserie. Copiii nu au voie să mănânce preambalate. Nu avem de unde să știm cât de veche este acea cremă din cornuri sau ce alergii poate provoca. De aceea, copiii de grădiniță fac atât de des erupții cutanate. Aceste produse sunt contraindicate și de dermatolog și de pediatru și de alergolog etc. Un copil așa mic, de grădiniță, nu ai de unde să știi ce intoleranțe are, se pot oricând îmbolnăvi”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, dr. Georgeta Anghel Dincă, medic primar pediatrie, alergologie și imunologie.Părinți revoltați. „Creștem o generație de irascibili“Majoritatea părinților sunt la curent cu indicațiile medicilor, însă nu toți le respectă. Chiar dacă o parte dintre ei își spun punctul de vedere, aceștia reprezintă minoritatea și de cele mai multe ori nu sunt luați în seamă. „Vă îndemn să mergeți în grădinițe și să susțineți dreptul copiilor la hrană pentru minte și corp sănătos! Cereți să vi se arate meniul în avans și să îl aprobați, cereți meniu special pentru copiii voștri dacă aceștia au alergii, intoleranțe sau alte afecțiuni! Penalizați, sesizați și protestați la orice abatere! Mergeți și cereți! Mergeți și apărați dreptul copiilor la sănătate și la o alimentație care să le încurajeze creșterea, nu să facă din ei niște copii irascibili, apatici sau hiperactivi, fără sațietate! Acționați acum, când se formează gustul și se instalează bine în creier! Voi trebuie să formați gusturile copiilor în direcția spre sănătate!”, a menționat Florina Badea, specialist în nutriție.Din păcate, lucrurile nu s-au schimbat nici în ziua de azi, copiii din multe grădinițe constănțene primind la gustare produse de patiserie cu arome artificiale, caramele Sugus, biscuiți Biskrem, miniprăjiturele Barni și cornuri cu cremă din comerț, fabricate cu aditivi industriali, nicidecum produse făcute în bucătăria grădiniței.„Grădinițele trebuie controlate!“„Produsele acelea care sunt congelate și decongelate, cu diverse creme, cu arome de fructe de pădure, fac prăpăd în rândul copiilor. Medicul de școală trebuie să facă meniul și acesta trebuie respectat. Grădinițele trebuie controlate pentru a se vedea dacă se respectă regulile. Ei nu au voie să adauge în mâncarea copiilor niciun tip de vegeta sau aditivi pentru a îmbunătăți gustul, pentru că le pot apărea copiilor probleme respiratorii, alergii etc. Cel mai bine ar fi să le facă acolo, în grădiniță, un chec, un pandișpan sau să înlocuiască dulciurile cu fructe, dar nu fac asta din cauza comodității”, mai spune medicul, Georgeta Anghel Dincă.