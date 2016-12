Trucuri pentru a slăbi fără să petreci prea mult timp la sală

Marţi, 09 August 2011

Multe persoane își doresc să slăbească, însă puține reușesc să își atingă obiectivul. O soluție rapidă sau radicală pentru a slăbi poate duce la probleme de sănătate fără să aibă efectele scontate. Dar există metode ușoare, la îndemâna oricui, pentru a slăbi, potrivit sfatulparintilor.ro.1. Lasă mașina acasă. Alege cât poți de des să mergi pe jos în loc să iei mașina. Te va ajuta să slăbești și să te menții în formă.2. Nu lua liftul, folosește scările.Din nou, este vorba de o economie de doar câteva minute. Incearcă totuși să urci scări de câte ori ai ocazia. Pare un lucru marunt, dar acele câteva trepte contează și te vor ajuta să pierzi din kilograme.3. Cumpără o minge de fitness.Poți saăo folosești acasă când te uiți la televizor sau ai un minut liber.4. Folosește bicicleta.Poți să te plimbi cu bicicleta într-un ritm moderat, nu neaparat alert, sau poți să iți cumperi o bicicletă medicinală. Ar fi util să iți arate ce distanță ai parcurs și cu ce viteză pentru a putea să își monitorizezi activitatea zilnică în raport cu kilogramele pierdute.5. Găsește o activitate sau un sport care îți place cu adevarat.Dacă gasesti ceva care sa te si amuze sau distreze nu vei mai rata nici o sedinta. Poti sa alegi cursuri de dans sau inot sau, unele care iti pot fi si utile in viata de zi cu zi, cursuri de autoaparare.6. Redu consumul de alcool.Trebuie să ai grija cu consumul de bauturi alcoolice. Asta nu inseamna să îl excluzi complet, dar să îl reduci. Poti să bei ocazional la cină un pahar de vin sau un pahar de tărie. Ideea e să ai grija ca bauturile alcoolice să nu devină un obicei.7. Stai într-un picior.Da, suna ridicol dar chiar functioneaza. Cand incerci sa iti tii echilibrul stand intr-un picior, tot corpul tau sa contracta, mai ales abdomenul si picioarele. Este un exercitiu usor pe care poti sa il faci oricand. Trebuie sa ai grija sa nu te tii de ceva, asta este defapt provocarea - mentinerea echilibrului.8. Suge-ti burtica.Ai grija sa iti tii abdomenul incordat cat poti de des: cand faci exercitii, cand citesti, cand lucrezi sau cand te relaxezi. Nu numai ca pari mai slab(a), dar chiar te ajuta sa iti tonifici musculatura abdominala si sa slabesti. Vei avea totusi nevoie si de alte exercitii pentru alte zone ale corpului.9. Dormi cat este nevoie.Odihna este vitala. Fiecare are nevoie de mai mult sau mai putin timp de odihna. Cunoaste-ti trupul si daca te simti obosit(a), insemna ca nu dormi suficient. Fii sigur(a) ca ii oferi corpului si mintii tale cat somn au nevoie pe noapte pentru a functiona cat mai bine in timpul zilei.10. Nu mai manca junk food!Mancarea „junk food” este foarte delicioasa, este la indemana dar este extrem de nociva pentru sanatatea ta. Evita sa mananci asa ceva, chiar daca esti pe graba si nu ai mancare gatita sau nu e timp de gatit. Mai bine intra intr-un aprozar si ia fructe sau legume si prepara rapid o salata. Exista multe alternative sanatoase la mancarea junk food, trebuie doar sa vrei sa o inlocuiesti.